Alessandra Sublet a failli se faire “planter” par Tony Parker à cause d’un comportement inadmissible pour le sportif

Alessandra Sublet a en effet failli louper sa collaboration avec Tony Parker. Productrice de The Final Shot, qui vient d’arriver sur Netflix, ce documentaire aurait pu ne pas voir le jour. C’est pourtant un documentaire important qui retrace la carrière et les deniers moments de la vie de basketteur professionnel de Tony Parker. Il aurait été dommage de s’en priver ! Alessandra Sublet a eu un comportement inadmissible pour le sportif mais heureusement, ils ont réussi à s’entendre. LDPeople revient sur cet évènement, évoqué par Tony Parker et Alessandra Sublet dans C à Vous.

Alessandra Sublet produit le documentaire sur Tony Parker, disponible sur Netflix

Tony Parker était reçu en plateau chez France 5 pour faire la promotion de The Final Shot. Le documentaire qui a été produit par Alessandra Sublet donc. Et elle a profité de l’interview du sportif pour faire allusion au début de leur collaboration. Un début chaotique car son comportement a bien failli mettre tout le projet en péril. Heureusement, après deux ans de travail côte à côte, c’est avec humour qu’ils évoquent cet évènement aujourd’hui. L’ex d’Eva Longoria a un principe auquel il ne déroge pas normalement, il est très à cheval sur les horaires. Et pour sa première rencontre avec Alessandra Sublet, elle est arrivée avec 10 minutes de retard. Tony Parker a alors bien failli la planter sans rien dire. Tourner les talons et ne plus la contacter !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alessandra Sublet (@alessandra_sublet)

Une anecdote qui aurait pu coûter cher à la productrice

Alessandra Sublet n’a plus jamais été en retard avec Tony Parker par la suite. Pourtant, d’après l’animatrice de C à Vous, Anne-Elisabeth Lemoine, la ponctualité n’est pas le plus grand des atouts de sa collègue. C’est dire à quel point le sportif a été ferme sur ce point. Tony Parker justifie néanmoins sont manque de souplesse sur ce point. En effet, son métier de basketteur est devenu une seconde nature. Et lorsque l’on joue en tant que professionnel, la rigueur et la discipline sont essentielles. Cela explique qu’il ne puisse pas concevoir une lacune chez ses collaborateurs sur ces points. Alessandra Sublet arrivant en retard c’est comme si elle lui manquait cruellement de respect.

C’est un détail qu’il faut mieux savoir à l’avance ! Alors, Alessandra Sublet propose à Tony Parker de raconter cette anecdote. L’objectif étant de prévenir les prochains collaborateurs du sportif, qu’ “ils vont prendre cher !” dit-elle en riant. C’est donc avec le sourire que Tony Parker évoque sa première rencontre avec Alessandra Sublet. Une première rencontre qui a bien failli ne pas se faire à cause de son retard. LDPeople vous propose de voir, ou de revoir ce passage de l’émission C à Vous. Et nous vous encourageons aussi évidemment à regarder ce documentaire qui a demandé deux ans de travail. The Final Shot c’est la consécration, en images et en émotions, de la fin de la carrière de Tony Parker dans le basket.