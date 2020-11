Alessandra Sublet complètement hystérique, Jordan va-t-il rompre avec elle? Son pétage de plombs en voiture

Alessandra Sublet a littéralement pété un câble dans sa voiture. Ce lundi 16 novembre 2020, elle a partagé à ses abonnés une vidéo pour le moins surprenante. On la voit au volant chantonner à tue-tête jusqu’à crier ! A la fin, la belle brune craint pour son couple. Elle se demande même si son beau Jordan ne va pas finir par mettre fin à sa relation avec elle. on vous dit tout !

L’animatrice a un caractère haut en couleur. Mais là, son comportement n’a vraiment rien de normal. Ce lundi 16 novembre 2020, Alessandra Sublet n’en pouvait visiblement plus. Elle s’est saisie de son compte instagram. De façon compulsive, elle a posté plusieurs stories qu’elle a certainement regretté par la suite !

On la voit ainsi au volant de sa voiture. Elle écoute de la musique qui passe à la radio. Mais dès qu’elle entend une chanson qu’elle adore, elle explose de joie. Il s’agit du titre We’ll Get Through it all Together. Ce morceau vient de Steven Curtis Chapman. Mais il a récemment été repris par David Guetta en collaboration avec Sia.

Sa voiture se transforme en dance floor !

C’est à croire que Alessandra Sublet oublie qu’elle conduit sur la route. Car cette musique lui fait un effet pas possible. Elle se met en effet à gesticuler dans tous les sens. Elle chante même de plus en plus fort. Comme elle pousse le volume assez fort dans l’habitable de la voiture, elle doit également hurler pour s’adresser à ses fans.

“Je voulais vous dire que j’adorais ce morceau ! Je suis en boîte de nuit ! J’entends pas et oui je suis dans ma voiture mais je fais ce que je veux !“, crie-t-elle à la caméra.. “Et merci David Guetta !“, tient-elle ensuite à ajouter. Les fans de la jolie brune n’ont aucun doute sur le fait qu’elle adore ce titre : elle connaît les paroles par coeur ! Par contre, niveau chant, elle pourrait prendre quelques cours de chorale. Elle reconnaît volontiers qu’elle chante faux. C’est déjà ça !

Source : Pure People / Instagram @alessandra_sublet

Mais ce lundi 16 novembre 2020, Alessandra Sublet semble dans un bon jour. Elle voit tout sous le bon côté des choses. Elle plaisante même à l’idée que son chéri va peut-être être effrayé par cette vidéo. Non sans humour, elle imagine même que Jordan Deguen serait même capable de tout simplement la quitter !

Son petit ami dépité appelle à l’aide

“Mon mec va me larguer“, rajoute-t-elle par écrit en ajoutant des émojis morts de rire. L’entrepreneur français qui dirige des sociétés de production n’a pas tarder à réagir. Il a en effet posté une story dans laquelle il lance un appel à l’aide. Aux abois, il demande aux abonnés : “Alessandra est à la recherche de cours de chant, URGENT svp“.

Alessandra Sublet assume en tous cas son coup de folie. “Ça fait du bien non ? Le gros délire !“, a-t-elle conclu. “On fait tous ça dans nos voitures hein, alors bon !“, a-t-elle relativisé.

View this post on Instagram A post shared by Alessandra Sublet (@alessandra_sublet)

En pleine crise sanitaire, c’est bon pour le moral ! En tous cas, l’animatrice prouve une nouvelle fois qu’elle nage dans le bonheur. Elle confiait récemment à Télé Loisirs : “Je suis plus que jamais heureuse. À 44 ans, j’ai tout ce dont je n’aurais peut-être jamais rêvé avoir. Donc oui, ça va bien, même très bien“. Tant mieux pour elle !