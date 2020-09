Alessandra Sublet devient la risée de la toile, même son chéri en rie !

Alessandra Sublet, la fameuse présentatrice que tout le monde connaît partage la vie d’un homme qui a beaucoup d’humour comme le montre son dernier post sur Instagram. Elle voulait parler de ses performances sportives mais son chéri Jordan a choisi de se moquer d’elle de façon très délicate et subtile.

Même lorsqu’elle ne travaille pas Alessandra Sublet n’aime pas rester sans activité. Fan de moto depuis quelques mois, la présentatrice qui animera prochainement la 2e saison de l’émission Mask Singer sur TF1, a fait du sport de manière intensive durant un week-end.

Alessandra Sublet, fan de surf

Ainsi, le 19 septembre dernier, la présentatrice âgée de 43 ans a posté ses performances sur son compte Instagram personnel. On peut la distinguer les pieds appuyés sur une planche de surf qui plane au-dessus de l’eau. « Voler sur l’eau et tomber juste après. Magique efoil », note-elle en commentaire du cliché. Mais alors que signifie l’efoil ? C’est une planche de surf avec un système électrique qui donne la possibilité de voler au-dessus de l’eau à la vitesse maximum de 40 km/h. La chute doit être éprouvante.

Le compagnon d’Alessandra Sublet est taquin

Jordan Deguen qui partage la vie d’Alessandra Sublet a voulu taquiner sa compagne et a mis en avant ses dons de photographe (c’est lui qui signe ce cliché) puisqu’il ajoute en commentaire : « Ça rend mieux en photo qu’en vrai… Mais bravo quand même. » Un message avec lequel il a ajouté un émoticone qui sourit et un autre avec un baiser. Cette pique sarcastique de Jordan Deguen a fait marrer de nombreux abonnés et n’a pas peinée Alessandra Sublet car elle a aimé le message. Il faut dire que cette femme a aussi beaucoup d’humour et de caractère.

L’osmose avec Jordan Deguen

Le couple formé par Jordan Deguen et Alexandra Sublet est relativement récent. En effet, c’est en août dernier que la présentatrice a pris la pose pour la première fois avec son chéri et cela a entrainé de nombreuses réactions de la part de ses abonnés sur les réseaux sociaux parce qu’ils ont vu qu’il est plus jeune qu’elle. Elle avait expliqué en indiquant dans un commentaire : « Cette photo aura le mérite de faire comprendre que l’on est tous libre de vivre comme bon nous semble ». Alexandra Sublet est une femme forte qui sait résister à la pression des réseaux sociaux. Elle a une solide expérience à la télévision et sait gérer ce phénomène. Le couple vit en parfaite osmose et partage leur bonheur sur les réseaux sociaux.



Alessandra Sublet est une présentatrice particulièrement en vue. C’est l’émission C à vous sur France 5 qui lui avait permis d’être mise en lumière. Les audiences étaient vraiment très bonnes. Cela a constitué un tremplin pour elle et elle officie désormais sur TF1 qui est une chaine avec plus de visibilité. Elle va devoir faire face à la pression de l’audimat pour pouvoir durer.