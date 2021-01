Alessandra Sublet en réunion avec Brigitte Macron, grand projet secret en cours ?

Alessandra Sublet aurait eu rendez-vous avec une personnalité importante au pouvoir ? Sa dernière publication nous donne quelques indices sur ce nouveau projet qu’elle prépare !

Alessandra Sublet est l’une des plus grandes présentatrices télé du moment. Entre sa carrière florissante et les différents projets qu’elle mène à côté, elle est plus que débordée ! Mais cela ne l’empêche pas d’être très présente sur les réseaux sociaux. C’est à la fois un moyen de se rapprocher de ses fans et de partager les dernières avancées de son travail. Et sa dernière publication n’a pu que faire plaisir à sa communauté. Il faut dire que ce n’est pas tous les jours que l’on découvre une telle avancée dans le monde du journalisme.

Les fans sont tous aussi curieux qu’enthousiaste à l’idée de ce qu’elle peut préparer. Mais la jeune femme est très secrète. Il faudra donc nous contenter des petites bribes d’informations qu’elle nous a laissées pour essayer de faire le point. Chez LD People, nous avons tenté de faire le point pour vous en dire plus sur le sujet !

Une rencontre qui promet !

Rares sont ceux qui ont la possibilité d’aller à l’Elysée. Mais pour Alessandra Sublet, c’est désormais chose faite. La journaliste a eu l’opportunité de se présenter là où les grandes décisions se prennent pour l’Etat. Et si la jeune femme était présente sur les lieux le 6 janvier dernier, c’est pour une rencontre avec l’un des résidents des lieux. Emmanuel Macron ou Brigitte Macron ? Pas de détail sur son hôte pour le moment. Mais la journaliste a tenu à immortaliser ce moment inédit pour elle. Et la photo a rapidement atterri sur les réseaux sociaux.

Un cliché qui a soulevé beaucoup de question ! D’autant plus qu’il s’agit bien d’une rencontre professionnelle si l’on en croit la posture et l’apparence de la jeune femme. Mais quel est donc ce projet qu’elle tient tant à garder secret pour le moment ? Quelques spéculations vont bon train sur le sujet. Et certaines rumeurs pourraient s’avérer vraies !

Alessandra Sublet pour l’opération Pièces Jaunes !

Il y a quelques temps, Alessandra Sublet nous faisait part d’une nouvelle opportunité dans sa carrière. L’animatrice de « C’est Canteloup » aurait décidé de succéder à Laurence Boccolini. Et pas dans n’importe quelle émission ! En effet, ce serait plutôt pour le Grand concours des animateurs. L’événement retranscrit sur TF serait désormais à sa charge. Et si elle fait autant de buzz, c’est parce que la manifestation serait au profil de l’opération Pièces Jaunes.

Rappelons que cette dernière est dirigée par Brigitte Macron à son tour. Une situation qui n’a pas échappé aux internautes. Il serait donc plus judicieux de penser que c’est pour les préparatifs de cet événement que la jeune femme s’est rendue à l’Elysée pour la première fois. Une petite avancée dans sa carrière puisque c’est une opportunité qui ne se présente pas à tout le monde !