Alessandra Sublet fait une incroyable déclaration poignante Jean-Pierre Pernaut (c’est sublime)

Sur son compte Twitter, Alessandra Sublet a partagé une photo de l’émission “Combien ça coûte” que présentait Jean-Pierre Pernaut. L’occasion pour elle de nous apprendre qu’elle a fait sa première télé à ce moment-là et qu’elle n’oubliera pas. Explications.

TF1 prépare une grande surprise pour la dernière de Jean-Pierre Pernaut

Le mois prochain, TF1 va voir son JT complètement bouleversé. En effet, après plus de 30 ans à sa tête, Jean-Pierre Pernaut a décidé de de quitter le 13 heures de TF1. Il sera remplacé à partir du 4 janvier par Marie-Sophie Lacarrau, transfuge de France Télévisions. S'il présentera son tout dernier journal le 18 décembre prochain, la première chaîne française bien décidée à marquer le coup. Une édition spéciale est prévue et certains confrères ont prévu de lui rendre hommage avec des sujets qui lui seront dédiés. Evidemment, Jean-Pierre Pernaut n'est au courant de rien.

Comment TF1 va rendre hommage à Jean-Pierre Pernaut https://t.co/IOm1qax4Mg — Cécile LA PUCE (@CPUCE) November 25, 2020

En présence du présentateur emblématique, on retrouvera également Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray, les deux autres journalistes aux manettes des éditions du soir et du week-end. Mais ce n'est pas tout, Marie-Sophie Lacarrau, qui le remplacera à partir du 4 janvier prochain, sera également présente. En effet, Jean-Pierre Pernaut tient à présenter directement sa remplaçante à ses millions de fidèles. A 14 heures, un documentaire inédit sur le journaliste sera diffusé. Il proposera une immersion dans les coulisses de la fabrication du journal, avec un retour sur les 48 ans de carrière du journaliste.

Alessandra Sublet rend hommage à Jean-Pierre Pernaut

Si Jean-Pierre Pernaut sera à la tête de son tout dernier JT de 13h le 18 décembre prochain, il n'en a pas terminé avec la télévision. A partir de janvier, il sera notamment à la tête d'une nouveau magazine sur LCI : "Une émission qui me ressemble, différente, sur l'actualité de la semaine" explique-t-il. Il poursuit son propos en indiquant qu'il lancera également une plateforme digitale baptisée… la JPPTV : "Elle regroupera tout mon univers, des reportages, et de l'actualité des régions avec mes coups de cœur et mes coups de gueule"

“Combien ça coûte ?” présenté par @pernautjp émission dans laquelle on apprenait beaucoup de choses sur les gaspillages économiques. #LeProgrammeTVQuiMeManque pic.twitter.com/N5fvDXWxWF — Instant-Vintage 📺 (@InstantVintage_) November 23, 2020

Depuis ses nombreuses années, Jean-Pierre Pernaut en a fait du chemin. Dans les années 1990, il animait Combien ça coûte ? sur TF1. Une émission qui a fait d’Alessandra Sublet la femme qu’elle est actuellement. En effet, l’animatrice a fait sa première apparition à la télévision à ce moment-là. Un souvenir qu’elle n’oubliera pas : “Première télé” disait-elle sur Twitter. Le présentateur du JT de 13h a alors écrit : “Et c’était top“. Un mot qui fait plaisir à la jeune femme qui réplique : “Grâce à ta bienveillance“.