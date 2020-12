Alessandra Sublet sans tabou, parle de sa vie sentimentale et dit si elle a eu beaucoup d’hommes dans sa vie

Alessandra Sublet se prête au jeu d’une interview sans détour auprès de son ami Jarry. Dans le Jarry Show sur YouTube, l’animatrice au rire communicatif et au sourire ravageur est interrogée, entre autre, sur sa vie sentimentale. Et pour le plus grand bonheur de ses fans, elle ne cache rien et ne lésine pas sur les détails. C’est donc l’occasion d’en apprendre davantage sur la vie privée d’Alessandra Sublet. En couple avec Jordan, de 13 ans son cadet, l’animatrice brise les tabous jusqu’à évoquer ses ébats nocturnes. En toute simplicité, Alessandra Sublet se livre sur ses valeurs, ses sentiments et sa philosophie de vie. Une interview qui vaut donc le détour et que LDPeople vous résume dans cet article.

Alessandra Sublet aborde des thèmes osés avec son ami Jarry

Alessandra Sublet est une femme pétillante. Elle est adorée par le public qui ne se lasse pas de sa joie de vivre. Son rire est une signature et son caractère sans prises de tête lui attire beaucoup de sympathie. Mais au delà de cette image qu’elle renvoie, qu’en est-il vraiment de sa vie privée ? Jarry va lui poser toutes sortes de questions qui vont éclaircir les zones d’ombres. Alessandra Sublet se confie aisément et ne craint pas de authentique. La vidéo complète de cette interview haute en couleurs est disponible sur la chaîne YouTube de Jarry.

Mais ce sont les échanges tournés dans “Le coin beach”, à 8 minutes et 49 secondes, qui nous interpellent. En effet, c’est là que les questions les plus indiscrètes sont posées. Des questions auxquelles Alessandra Sublet répond sans gênes et avec le sourire ! Et chez LDPeople, nous sommes fans de la franchise de l’animatrice. C’est une personne entière qui semble avoir une expérience de la vie juste et raisonnée. Décidée à la croquer à pleine dent, ne se souciant réellement que du bonheur des gens qu’elle aime.

Une vidéo qui en dit long sur le tempérament de l’animatrice

Parmi les questions sensibles, Jarry demande notamment à Alessandra Sublet si elle a déjà eu des coups d’un soir. Pour l’animatrice c’est impensable de se retrouver dans une telle situation. Elle admet avoir connu peu d’homme de façon si étroite et ne s’imagine pas du tout avoir des rapports sans sentiments. Son ami et hôte est étonné de sa réponse. Mais Alessandra Sublet va jurer sur la tête de ses enfants !

Ensuite, elle évoque sa vie de couple et reconnaît que parfois il existe un décalage notable entre elle et son compagnon. Mais c’est un phénomène beaucoup trop rare pour que cela joue négativement sur leur couple. Au contraire, être avec une personne plus jeune est appréciable car elle ne s’ennuie jamais et profite à fond de la vie. En revanche, ce n’est pas pour autant quelque chose qu’elle a choisi ou attendu. C’est une rencontre, une alchimie, l’amour en somme qui lui est tombé dessus. C’est une histoire qui a de l’avenir qu’est en train de vivre Alessandra Sublet avec Jordan. Comme les nombreux fans de l’animatrice, la rédaction de LDPeople espère que cela dure aussi longtemps qu’elle le souhaite.