Alessandra Sublet: son ex époux dévoile l’adorable et sublime bouille de leur enfant Alphonse

Alors qu’il y a quelques jours, le mardi 11 août, l’animatrice partageait sur son compte Instagram des photos de son nouveau compagnon, Jordan Deguen, alors que son ex-mari publie des photos de leurs enfants durant les vacances.

Même si la jolie animatrice a passé la période du confinement en compagnie de son ex-mari, aujourd’hui elle s’affiche librement avec le nouvel élu de son cœur. Divorcés depuis quelque temps, Alessandra Sublet et le père de ses enfants ont vécu une séparation qui s’est fait dans de bonnes conditions malgré les circonstances.

” Dans une séparation, quand ni l’un ni l’autre part pour quelqu’un d’autre, quand il n’y a ni tromperie ni trahison, que chacun gagne sa vie, le divorce a plus de chance de réussir. Il nous a fallu quand même 6 mois pour trouver le bon équilibre » confiait l’animatrice le 6 août dernier, dans les colonnes du magazine gala. Fait assez rare, l’ancienne animatrice de C à vous avouait lors d’un reportage qui lui était consacré, qu’elle et son ex-époux vivaient toujours sous le même toit. Une maison qu’ils considéraient tous les deux, comme le lieu de vie de leurs enfants et dont la taille leur permettait d’aménager des espaces dans lesquels ils pouvaient vivre dans des espaces séparés sans devoir être éloignés de leur fils et de leur fille.

Un accord original qui devrait néanmoins se terminer avec l’arrivée du nouvel homme de la vie d’Alessandra Sublet. En avril dernier, elle était d’ailleurs très honnête sur ce qu’elle ferait à la sortie du confinement, “ Si je suis sincère et transparente, la première chose que je ferai, c’est d’aller voir mon chéri dans le sud “. Une autre manière d’officialiser sa relation avec le jeune homme dont elle semble si amoureuse. ” Je ne changerai pas cette jolie vie de maman et tout ce qui va avec ma vie de femme, c’est autre chose… Qu’il est bon d’être libre dans sa tête et de s’affranchir du regard des autres. C’est tellement important d’être à fond ce que l’on est, même publiquement. Et si ça peut aider d’autres femmes à vivre leur histoire librement alors tant mieux “ expliquait-elle pour faire comprendre ce qu’elle ressentait depuis cette dernière rencontre.

Alessandra Sublet

De son côté, son ancien mari, le producteur Clément Miserez, s’occupe de leurs enfants durant la période de vacances. Et il n’a pas hésité à partager des clichés de son fils et de sa fille profitant des joies de la mer. Ce vendredi 21 août, il avait commencé par poster une photo de sa fille aînée Charlie sautant d’un bateau dans un maillot rose fluo. Quelques jours plus tard, ce sera un autre cliché de son fils, Alphonse, répétant la même opération pour lui aussi plonger dans l’eau. Dans cette publication, il n’y avait aucune précision sur le lieu de ses vacances et si les enfants d’Alexandra Sublet se trouvaient dans le sud de la France ou bien sur l’île de Saint-Barthélemy où les parents de la présentatrice résident.

Très souvent présente dans les Caraïbes, pour rejoindre son père et sa mère qui vivent sur l’île paradisiaque, c’était lors de l’un de ses séjours qu’elle avait fait la rencontre de Johnny et Laeticia Hallyday en leur faisant découvrir ce petit coin de paradis. Encore aujourd’hui toujours très proches, Alessandra Sublet et Laeticia Hallyday se retrouvent régulièrement à Saint-Barthélémy. Mais si pour les enfants de l’animatrice les vacances vont bientôt prendre fin et qu’ils vont pouvoir rejoindre leur célèbre maman, cette dernière se prépare également pour la rentrée et pour ces nouvelles activités en télévision.

En attendant, l’animatrice de 43 ans profite des dernières heures de vacances en compagnie de son nouveau chéri. Elle n’hésite d’ailleurs plus à afficher son bonheur sur les réseaux sociaux et faire découvrir à ses fans le visage, mais aussi le corps musclé de son jeune compagnon. Visiblement amoureuse, la partenaire de Nicolas Canteloup sur TF1, aurait rencontré son nouvel amour au cours d’une interview du peintre Michel Desbouvries qu’elle menait pour Forbes Magazine France. Son nouvel ami était un proche collaborateur de l’artiste et le coup de foudre a été immédiat. Jordan Deguen aurait depuis créé des sociétés dans le monde de l’audiovisuel que sa nouvelle compagne connaît extrêmement bien.

Affichant une différence d’âge de treize ans, les deux tourtereaux semblent se moquer des critiques et paraissent parfaitement épanouis dans cette relation. Dans un entretien accordé à Gala, il y a quelques jours, Alessandra Sublet affirmait le 06 août 2020 pourtant ” Le jour où je rencontrerai quelqu’un, où je déciderai de m’installer avec un homme au point de bousculer cette organisation, n’est pas arrivé “. Des déclarations qui semblent étonnantes au vu de ses dernières publications dans lesquelles elle s’affiche avec son nouveau jeune compagnon. Visiblement, Alessandra Sublet aurait décidé de profiter de la vie tout en se moquant également des critiques.

Il est vrai que l’animatrice a été l’objet de plusieurs remarques déplacées sur la différence d’âge qui la sépare de son nouvel ami et sur les rides qu’elle affiche sans complexe. En septembre 2019, la célèbre présentatrice accordait une interview à Télé 7 jours. Dans les colonnes du magazine, l’animatrice de 43 ans confiait : ” J’assume à 100 % ce que je deviens physiquement. Certes, les diktats de la mode et de la jeunesse sont très forts, mais j’aimerais que celles qui me regardent se retrouvent un peu en moi “.

Alessandra Sublet assume donc ses rides comme lors d’une séance photos réalisée en direct du Petit Med Spa, un institut de bien-être qu’elle a créé avec Axelle Francine, l’ancienne épouse de Tony Parker. Lors de la diffusion de ces photos, certains l’avaient critiquée pour ses rides naissantes : “ Mes rides sont le reflet d’une vie et j’ai appris à les aimer ». Dans un autre message, elle précisait, « C’est la vraie vie. Je ne cherche pas à être parfaite en toute circonstance, c’est moi et le sourire et là quand même “.

Ver esta publicación en Instagram We call it love 🖤 #Jo Una publicación compartida de Alessandra Sublet (@alessandra_sublet) el 11 Ago, 2020 a las 1:05 PDT

La maman de Charlie et Alphonse a été associée au terme de cougar après la publication de la photo avec son nouveau compagnon âgé de 30 ans. Mais toujours prête à prendre les choses du bon côté Alessandra Sublet s’est amusée de ces commentaires.