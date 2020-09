Alessandra Sublet sublime, elle fait réagir la toile dans sa robe blanche affinée

Alessandra Sublet est encore une fois au cœur des discussions des internautes. Effectivement, elle ne cesse d’impressionner ses fans grâce à des publications plus jolies les unes que les autres. Et cette fois-ci, il s’agit d’une superbe photo de l’animatrice dans une robe blanche affinée. Une photo dans laquelle son sourire rayonne et ses fans peuvent entendre son rire. Car le rire particulier d’Alessandra Sublet est l’une de ses marques de fabrique. Il met tout le monde d’accord depuis le début de sa carrière jusqu’à aujourd’hui. En effet, la dernière publication Instagram de l’animatrice n’a pas finit d’agiter les discussions.

Alessandra Sublet propose un concours à ses abonnés sur Instagram

Alessandra Sublet est rayonnante. Son sourire, son rire, son charisme et son humour font d’elle l’une des animatrices les plus appréciées du public. Sur les réseaux sociaux, elle partage souvent des posts avec ses fans. Ses abonnés sont presque 300 000 et ne manquent jamais d’apprécier ses partages. Ils répondent présents pour la complimenter et la féliciter dans ses aventures, quelles qu’elles soient. Et il s’agit bien d’une aventure à part qui est mise à l’honneur dans la dernière publication d’Alessandra Sublet. Elle invite effectivement ses fans à participer à un concours un peu particulier. Un concours pour remporter une séance du soin favori d’Alessandra dans un institut de beauté esthétique.

Associée du centre, l’animatrice pourrait s’y rendre en même temps que vous

De plus, il ne s’agit pas de n’importe quel salon car c’est le salon dont Alessandra Sublet en personne est une associée. En effet, elle propose un concours pour une place au Petit Med Spa. Pour une séance de Jet Peel, une méthode naturelle et innovante de raffermissement de la peau du visage pour estomper les rides notamment.

Voir cette publication sur Instagram Séquence beauté les amis!! Allez sur le compte @lepetitmedspa et gagnez votre jetpeel 😍 Repost : @lepetitmedspa vous offre le soin préféré de notre jolie associée @alessandra_sublet pour démarrer la rentrée en beauté ! Vous avez la possibilité de remporter une séance de notre fameux JET PEEL. Tout comme elle, profitez de ce soin visage sur-mesure, véritable alternative naturelle aux peelings chimiques agressifs, Botox et autres injections ! Il s’agit d’un traitement à l’oxygène qui revigore votre propre collagène en stimulant le derme et en infusant des peptides, vitamines, cellules souches végétales, nutriments et de l’acide hyaluronic. Ce traitement révolutionnaire aide à lutter contre : les rides même profondes, le relâchement cutané, la rosacée, les tâches pigmentaires, les cernes, les poches sous les yeux, le mélasma et l’acné. Pour participer : 💜 suivre @lepetitmedspa et @alessandra_sublet 💜 commentez cette photo en mentionnant autant d’amis(es) que vous le souhaitez ! 🍀 le ou la gagnant(e) sera annoncé(e) le mercredi 23 septembre #giveaway #jeuxconcours #concours #beauty #jetpeel 📸 @thomaslavellephotography Une publication partagée par Alessandra Sublet (@alessandra_sublet) le 14 Sept. 2020 à 3 :58 PDT

Allez-vous céder à l’appel d’Alessandra Sublet ?

Alessandra Sublet vous invite donc tous à identifier les noms de vos amis en commentaires pour tenter de vous faire tirer au sort. Alors ? Allez-vous savoir résister à ce genre de soins naturels ? Difficile de ne pas se laisser tenter quand on sait qu’Alessandra Sublet en est une adepte. En effet, sans aucune injections de Botox, sa peau est lisse et douce. L’animatrice n’a pas fini de faire tourner les têtes si elle ne cesse de rajeunir. Non seulement elle est très belle et très attachante, voilà qu’en plus elle porte des tenues qui mettent tout le monde d’accord.

Voir cette publication sur Instagram Talentueuse @sylviagalmot 📸 @galafr 🖤 Une publication partagée par Alessandra Sublet (@alessandra_sublet) le 6 Août 2020 à 9 :37 PDT

Sa robe blanche est juste superbe. Elle fait ressortir son teint halé et elle ne ressemble pas aux robes de plage que l’on voit partout sur Instagram. Non, Alessandra Sublet a de la classe et de l’élégance. Et elle prouve que l’on peut être aussi extrêmement belle en n’en montrant pas forcément de trop. Car il faut bien admettre que les tendances de ces deniers temps ne laissent pas forcement de la place à l’imagination. Alessandra Sublet pourrait choisir de suivre la mode mais elle préfèrera rester égale à elle-même.

Des équipes au top accompagnent l’animatrice

En revanche, elle peut compter sur ses équipes pour la mettre en beauté. En effet, l’une des récentes photos d’elle qui faisait autant de bruit sur la Toile datait le 3 septembre dernier. Et Alessandra Sublet remerciait justement son équipe de talent qui sait mettre en valeur sa beauté et son style.

Alessandra Sublet risque de continuer encore longtemps à occuper les discussions sur internet. Ses fans ne se lassent pas de l’admirer et d’apprécier sa compagnie. Sur les chaîne du groupe TF1, la jeune femme promet avoir encore de belles opportunités. Non, elle ne va pas remplacer Jean-Pierre Pernaut. Mais elle sera présente en tant qu’animatrice et présentatrice de diverses émissions de divertissement. Les réseaux sociaux peuvent néanmoins continuer de compter sur elle pour en mettre plein la vue à ses abonnés. Dans quelle tenue va-t-elle se faire immortaliser la prochaine fois ?