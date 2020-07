Alessandra Sublet sublime en robe super courte et décolleté vertigineux !

La pétillante Alessandra Sublet est de retour sur les plateaux d’enregistrement de l’émission Mask Singer, saison 2, et apparaît dans une petite robe noire super glamour.

Fred Jarry poste sur son compte Instagram, une photo sur laquelle on retrouve la splendide Alessandra Sublet au côté de l’humoriste et acteur Kev Adams, et de la magnifique chanteuse d’origine indonésienne Anggun. Toute une petite bande qui participera à la deuxième saison de l’émission qui a cartonné cette année. Un jury qui est impatient de découvrir quelles stars se cachent cette saison derrière les masques de la nouvelle émission de TF1.

Toujours présentée par Camille Combal qui vient d’annoncer son départ de Virgin Radio, Mask Singer s’apprête donc à repartir pour une seconde année avec le même concept et bien sûr le même jury. Arrivé sur les écrans de TF1 en novembre 2019, le programme a déjà connu un énorme succès à travers le monde, avant d’arriver sur les chaînes françaises. Avec plus de 6 000 000 de téléspectateurs, le programme de TF1 avait fait une entrée fracassante et reçu dès sa première édition, l’approbation du public.

Une nouvelle aventure pour Alessandra Sublet qui semble multiplier les projets à l’infini ces derniers temps. Depuis 2018, elle a pris la succession de Nikos Aliagas à la présentation de C’est Canteloup, émission qu’elle anime chaque soir en compagnie du célèbre imitateur et humoriste. Un duo qui fonctionne parfaitement bien et qui ravit le public. C’est donc tout heureuse de retrouver son prédécesseur Nikos, que la belle lyonnaise avait accepté son invitation dans son émission 50 min Inside pour évoquer sa vie, son parcours et ses projets.

Toujours éblouissante avec son sourire radieux, l’animatrice vedette de TF1 illumine sous les objectifs que ce soit sur les plateaux d’enregistrements ou sur les réseaux sociaux où elle est très active. Alessandra Sublet a abandonné ses tenues décontractées, salopette avec espadrilles, casquette, robe en laine, et tenue de biker en leggings, dans lesquelles nous avons pu la voir durant le confinement pour retrouver le chemin des plateaux de télévision avec ses petites tenues toujours stylées, élégantes et si glamour qui lui vont si bien. Alors qu’elle posait dans un joli haut bleu à petites fleurs blanches sur un pantalon blanc, dans un style totalement décontracté, elle reçoit son invité dans son magnifique jardin, les pieds sans rien.

Lors de cet entretien avec Nikos Aliagas pour 50 mn Inside, Alessandra Sublet jouait la carte de la décontraction alors que sur la photo en compagnie de l’équipe de Mask Singer, elle avait décidé d’adopter un look beaucoup plus glamour pour ce retour pour les enregistrements des nouvelles émissions. Un nouveau cliché publié sur Instagram par l’humoriste Jarry, sur lequel Alessandra Sublet apparaît éblouissante avec ses jolies couleurs de bronzage de retour de vacances, son carré parfait, et surtout une belle petite robe noire, toujours tendance, zippée sur tout le devant.

Un col en V qui met en valeur son ravissant décolleté bronzé, et une robe noire intemporelle qui lui va à ravir. Une animatrice qui vit a 100 à l’heure, entre ses émissions C’est Canteloup, Stars à nu et encore Mask Singer, et son activité de productrice, la belle Alessandra reste toujours très stylée. Qu’elle s’affiche au naturel sans maquillage ou dans des looks toujours tendances, la pétillante Alessandra rayonne tel un véritable rayon de soleil à tout moment. Une énergie et un dynamisme, toujours débordants.

Véritable amoureuse de la vie et maman de deux enfants, Alessandra Sublet semble de plus en plus épanouie et vouloir profiter de chaque instant en assumant tous ses choix. Comme par exemple cette décision surprenante qu’elle confiait à Nikos Aliagas lors de cette dernière interview. Alors qu’elle a divorcé de son mari, le producteur Vincent Miserez en 2018, l’animatrice révèle qu’ils partagent toujours le même toit, car selon eux la maison, c’est avant tout celle des enfants.

L’ancien couple ne pouvait imaginer ni l’un ni l’autre se séparer de leur fils et de leur fille, et ont donc trouvé une solution atypique en partageant leur grande maison de famille à la campagne. Lors de ce 50 min Inside consacré à la magnifique Alessandra Sublet, Nikos Aliagas est également revenu sur son parcours et sur les personnes qui ont marqué sa vie. Dans les rencontres importantes de son existence, Alessandra Sublet revenait sur son amitié avec Johnny et Laeticia Hallyday. C’est à des milliers de kilomètres de Paris qu’elle avait rencontré l’idole des jeunes et son épouse, lorsqu’ils décident de s’installer à Saint-Barthélémy, la petite île des Antilles. En effet, les parents d’Alessandra habitent ce coin de paradis depuis de nombreuses années, et elle y est donc très souvent présente. C’est elle qui fera découvrir les secrets des lieux à Johnny et Laeticia. Malgré la disparition du chanteur, Alessandra Sublet et Laeticia sont restées très proches et continuent de se voir régulièrement dès que la maman de Jade et Joy est de retour en France.

Animatrice, présentatrice, mais aussi productrice, Alessandra Sublet aime réaliser et produire des documentaires sur des personnalités hors du commun. Elle a d’ailleurs connu d’énormes succès avec deux films dédiés à des stars du sport, comme le basketteur Tony Parker, d’origine lyonnaise comme elle, et le célèbre joueur de foot aujourd’hui au FC Barcelone, Antoine Griezman. Deux athlètes dont elle admire le parcours et qu’elle donne en exemple pour comprendre ce que sont le travail et la volonté de réaliser ses rêves.

Amie des stars, Alessandra Sublet est devenue au fil des années, elle-même, une vraie célébrité. Sa popularité auprès du public et sur les réseaux sociaux a fait d’elle une valeur sure des animatrices préférées des Français et une égérie de la publicité. Certaines marques ont vite remarqué l’intérêt que son joli visage et son sourire radieux pouvaient avoir pour leur nom. C’est ainsi qu’en 2019, l’animatrice et productrice deviendra la représentante de Rodier, célèbre marque française de prêt-à-porter dont la maison se félicite de cette nouvelle collaboration » Elle est pétillante, solaire, maman, présentatrice, productrice, simple, positive, attachée aux marques françaises… » déclarait alors l’équipe de communication de Rodier de manière très élogieuse. De son côté, Alessandra Sublet, se disait très heureuse de ce nouveau rôle dans une publication sur son compte Instagram.