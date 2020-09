Alessandra Sublet taquinée par Gad Elmaleh : “c’est le blond”, Gad n'y va pas de main morte !

Alessandra Sublet était l’invité de C à Vous pour l’émission du 24 septembre dernier. De même que Gad Elmaleh, invité le même jour. Ces deux personnages hauts en couleurs et bourrés d’humour ne se feront pas prier pour amuser les équipes en plateau. Car chacun à sa façon, ils sont tout simplement hilarants. En effet, Gad Elmaleh le premier se lance à faire son show. Il va alors faire rire son audience et Alessandra Sublet, en se moquant gentiment de son compagnon. Beau, charismatique, jeune et élégant, l’humoriste va comparer le compagnon d’Alessandra Sublet au “blond” dont il parle dans ses spectacles. De quoi faire exploser de rire Alessandra Sublet, qui reconnaît celui qu’elle aime dans ce rôle.

Gad Elmaleh fait toujours autant rire

Gad Elmaleh est actuellement en tournée promotionnelle. Mais c’est pour tout autre chose que des spectacles d’humour, stand-up ou autres, qu’il est reçu chez C à Vous. En effet, Gad Elmaleh revient cette fois-ci avec une proposition musicale. L’humoriste a repris les plus belles chansons de Claude Nougaro pour créer un album hommage. L’album s’intitule Dansez sur moi et il risque de faire un carton. Car Claude Nougaro est un artiste qui touche plusieurs générations. Et Gad Elmaleh saura mettre autant d’émotions que possible dans ses interprétations du répertoire de ce grand artiste.

Alessandra Sublet et Gad Elmaleh se comprennent sur bien des points

Ainsi, Gad Elmaleh est de retour sur les plateaux de télévision pour faire savoir la sortie de son dernier projet. Et pour revenir à Alessandra Sublet, il faut savoir qu’elle est la maman de Charlie et Alfonse. Sa fille et son fils ont quatre ans d’écart environ, et leur papa se prénomme Clément Miserez, il est producteur de cinéma. Malgré un second mariage et la naissance de deux enfants, le couple se sépare en 2018. Il faut également noter que, pour le bien-être des enfants, Alessandra Sublet et son ex-mari tentent de conserver une relation apaisée.

Ce qui n’est pas toujours évident après une séparation. Mais comme elle le dit si bien, lorsque l’on se sépare sans trahison ou désaccords profonds et que tous les deux sont indépendants financièrement, ils ont plus de chances de réussir à s’entendre malgré le divorce. Et ce sont les enfants qui peuvent profiter de cette paix entre leurs parents pour continuer de grandir tranquillement.

Les vannes fusent et tout le plateau rit de bon cœur

Alessandra Sublet et Gad Elmaleh savent bien ce que sont les divorces et les séparations. Car l’humoriste aussi a eu des histoires contrariées. Il est notamment papa de deux enfants, issus de deux unions différentes, Noé et Raphaël. Son premier fils aura 20 ans le premier novembre prochain et son cadet a fêté ses six ans le 25 juin dernier. Et si les fans ignorent c qui se passe pour le moment dans la vie sentimentale de Gad Elmaleh, ils ne sauraient ignorer ce qu’il se passe pour Alessandra Sublet. En effet, elle a officialisé sa relation avec un bel homme, chef de deux entreprises, tout juste la trentaine. Il se prénomme Jordan Deguen et Gad Elmaleh va taquiner Alessandra Sublet à son sujet. Car ce jeune homme ne présente rien qui soit risible. Il semble parfait sur tous les plans et c’est justement cela qui va amuser l’humoriste.

En effet, son apparente perfection ne peut faire penser qu’à un seul personnage : le blond. Ce personnage dans les sketchs de Gad Elmaleh qui sait toujours tout. Il sait comment réagir dans toutes les situations. Dans des moments où le commun des mortels perd de l’assurance ou du charisme, le blond en a toujours à revendre. Il ne prend pas ses pieds dans les câbles lorsqu’il se promène sur un plateau de télévision notamment. Alessandra Sublet va beaucoup rire de la comparaison, reconnaissant que son compagnon est l’archétype de l’homme idéal. Gad Elmaleh ne cherchait pas à la vexer, il est donc heureux qu’elle rit avec lui de cette analyse.

Voir cette publication sur Instagram We call it love 🖤 #Jo Une publication partagée par Alessandra Sublet (@alessandra_sublet) le 11 Août 2020 à 1 :05 PDT

Le compagnon d’Alessandra Sublet amuse Gad Elmaleh, serait-il jaloux ?

Pendant la première période de confinement en France, en espérant qu’il n’y en ait pas d’autres, Alessandra Sublet confiait, dans les colonnes de Télé Star, avait hâte de retrouver son amoureux. Car il vit dans le Sud de la France et le confinement imposait également une restriction des distances à parcourir. Lorsqu’ils se sont enfin retrouvés, Alessandra Sublet partageait donc cette image, une photo d’elle et de son compagnon, que nous vous avons proposé ci-dessus. Gad Elmaleh pourrait aisément imaginer que Jordan Deguen sache nager le papillon sans avoir l’air ridicule une seule seconde.

Quelques jours après les retrouvailles des amoureux, ils sont partis faire du canyoning en Italie. De quoi faire rêver les abonnés de l’animatrice. Mais aussi de quoi continuer de dresser le portrait de l’homme parfait qui colle aussi avec celui du blond de Gad Elmaleh.

Gad Elmaleh ne perd rien de son aisance en improvisation finalement. Et c’est avec tact qu’il place ses vannes, il ne vexera donc personne. Bien au contraire, Gad Elmaleh fait mourir de rire Alessandra Sublet et les autres personnes installées en plateau. Toutes celles qui connaissent bien le compagnon d’Alessandra Sublet trouvent finalement la comparaison très à propos.