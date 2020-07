Alessandra Sublet: Un shopping photo osé! En nuisette, hyper-décolletée, sublime

Alessandra Sublet est connue pour être une animatrice de radio et de télévision. Elle est aussi célèbre pour son sourire ravageur et son rire communicatif. À la télévision comme à la radio, le public ou les auditeurs sont forcément sous le charme de l’animatrice. Et ils ne vont pas pouvoir dire le contraire en découvrant les dernières photos d’elle sur Instagram. En effet, Alessandra Sublet prend la pose dans une robe très courte et très légère.

Des photos d’Alessandra Sublet qui font le tour d’internet

Alessandra Sublet n’avait pas imaginé que ces photos auraient tant de succès sur Instagram. En effet, c’est assez inattendu par rapport à ses actualités habituelles. La rayonnante quadragénaire propose surtout à ses abonnés des photos d’art, elle fait aussi des promotions pour des films ou des émissions mais l’on y trouve surtout des photos de famille. De temps à autre, les fans découvrent alors des pépites qui révèlent sa féminité. Cependant le point commun de la majorité des photos de son compte Instagram reste son sourire. Mieux encore, les fans peuvent entendre son rire à travers les photos.

Alessandra Sublet commence sa carrière à la radio à la fin des années 1990. En 1997 elle rejoint Radio Nostalgie. Ce n’est qu’en 2006 que le public peut la voir à la télévision. Elle présente Classé Confidentiel sur M6 à la suite de Virginie Efira. Depuis, elle est incontournable dans le PAF (paysage audiovisuel français). Pendant le confinement, vous l’avez certainement vu présenter C’est Canteloup. Elle remplace Nikos Aliagas à ce poste depuis 2018.

Mais au delà de son travail très professionnel pour la radio ou la télévision, Alessandra Sublet ferait donc aussi un très beau modèle. Les photos de son amie Sylvia Galmot pour preuves, l’animatrice ne manque pas de charme. Ses abonnés Instagram la complimentent sans retenues à ce sujet.

Voir cette publication sur Instagram Merveilleuse journée! Merci @sylviagalmot 📸 @ncaprod 💋 #shootingday Une publication partagée par Alessandra Sublet (@alessandra_sublet) le 11 Juil. 2020 à 1 :51 PDT

Une tenue osée qui ne passe pas inaperçue

Mais c’est effectivement sa tenue qui sera remarqué sur la toile, davantage que son sourire pour une fois. En effet, elle porte une petite robe légère qui serait normalement plus adaptée pour être un vêtement de nuit. Bien que cette tenue soit pour le moins osée, elle sait la porter avec classe et n’oublie jamais son autodérision et son humour. Alessandra Sublet s’amuse dans toutes les circonstances et sa bonne humeur est grandement communicative. C’est un vrai rayon de soleil et elle sait comment ne pas se prendre au sérieux. Pourtant, le résultat de ce shooting reste épatant. Les fans d’Alessandra Sublet n’en reviennent pas !

Voir cette publication sur Instagram My little girl 📸🖤 #shootingday Une publication partagée par Alessandra Sublet (@alessandra_sublet) le 10 Juil. 2020 à 9 :25 PDT

Alessandra Sublet parvient à allier sa féminité à son caractère. En effet, rien n’empêche une femme d’être belle sans se prendre au sérieux. La preuve ! C’est certainement un des traits originaux de l’animatrice qui fait que ses fans l’adorent. Et comment faire autrement ? Elle est un véritable soleil qui apporte de la joie de vivre en toute circonstances dans le quotidien de ses fans sur les réseaux sociaux.