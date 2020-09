Alexandra “Koh-Lanta”: au plus mal, ses confidences sur les très gros soucis de santé et sa fille

Alexandra: Alors que la saison de Koh–Lanta, Les 4 Terres a commencé depuis quelques jours, l’une des candidates ne cesse de faire la une de l’actualité. Intégrée à l’équipe de l’Est, Alexandra, une jeune femme de 32 ans, originaire de l’Ain, a, en effet, déjà fait beaucoup parler d’elle. Celle qui se compare à une super-héroïne se confiait au magazine Télé-Loisirs, après avoir connu de grosses difficultés dans le jeu. Dans son portrait, la jeune femme se compare à de célèbres aventurières de fiction, ” Koh–Lanta, ça a toujours été le rêve de ma vie et je rêve de devenir pour mes filles, une super-héroïne comme Wonder Woman ou Lara Croft “.

Mais les débuts de l’aventure ont été réellement difficiles et éprouvants pour la jeune femme, et Alexandra a même été à deux doigts de devoir abandonner, car elle souffrait d’une otite, d’une angine et d’une bronchite, et craignait que le docteur ne l’oblige à mettre un terme à son parcours. “ Au final, il a estimé que je pouvais rester sur l’île, mais il a surveillé mon état régulièrement. Franchement, c’était chaud ! ” confiait la jeune femme apparemment soulagée.

Mais malgré sa santé fragile, Alexandra a réussi à faire remporter le totem d’immunité à son équipe, ce qui a réellement surpris sa partenaire Hadja ” Alexandra, je ne sais pas comment la décrire. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme ça dans ma vie. Elle peut marcher comme un zombie et puis faire gagner une épreuve derrière. Puis marcher à nouveau comme un zombie, et encore apporter sa pierre à l’édifice pour faire gagner une épreuve “. Mais malgré ces compliments élogieux de la part de sa camarade d’aventure, la jeune femme a été la cible de quelques attaques en règle sur Twitter. Certains se moquaient de la manière dont elle s’est présentée en super-héroïne alors qu’elle paraissait bien affaibli sur l’île des Fidji : ” Alexandra dans la vraie vie vs Alexandra sur Koh–Lanta c’est pas la même chose “, ” Quand tu commandes sur Wish ce que tu veux vs ce que tu as réellement “ étaient le genre de commentaires que l’on pouvait lire de la part de ceux qui avait décidé de la critiquer.

Mais il en faudra probablement plus pour déstabiliser l’aventurière qui a décidé de mettre en parenthèse sa vie de jeune comptable, et de se battre dans le célèbre jeu d’aventure comme elle le fait dans la vie. Si elle a été réellement sur le point de devoir quitter Koh–Lanta à cause de problème de santé, Alexandra avait réellement décidé de se battre : ” Je peux pourtant vous certifier que même si je me suis plaint, je n’ai pas pensé une seconde à abandonner. Ma détermination était intacte. J’avais juste peur que mon corps me lâche. Je voulais faire mes épreuves “ confiait la jeune femme qui a réellement décidé de vivre cette aventure à 100 %, et voit en cette opportunité un réel moyen de se surpasser : ” J’ai vu dans Koh–Lanta un moyen de dépasser les difficultés autrement que dans ma vie “. Il est vrai que la maman de deux enfants a connu de gros problèmes, notamment concernant la santé de sa fille : ” Ma deuxième fille a eu beaucoup de problèmes de vue dès sa naissance. Un problème congénital qui a dégénéré en glaucome. On l’a hospitalisé 11 fois en 2 ans. Elle a eu cette opération de l’œil. Aujourd’hui, elle va mieux et reste suivie ».

Koh-Lanta

Cette expérience fait donc partie également de ses motivations en voulant prouver à son entourage que l’on peut dépasser ses limites et que malgré les difficultés de la vie, il faut tout faire pour atteindre ses rêves. ” Je ne viens pas en touriste dans Koh–Lanta. Je me suis beaucoup entraînée avant de faire Koh–Lanta : équilibre avec mes filles, courses d’orientation, tir à l’arc, parcours. J’ai lu des livres de survie. J’ai essayé d’apprendre un maximum pour être polyvalente sur l’île. Même si mon portrait est fun, il faut y voir de l’autodérision. Je suis là pour me surpasser ” affirme la jeune femme avec une grande conviction.

Une saison de Koh–Lanta 2020, Les 4 Terres qui démarre donc sur les chapeaux de roue alors que les règles du jeu ont été un peu changées cette année, notamment avec l’apparition de l’île de l’exil qui ajoute beaucoup de piquant au scénario. Si de son côté, Alexandra a bien failli être éliminée, l’émission diffusée le vendredi 04 septembre, a été pleine de rebondissements. Au lendemain du conseil, l’équipe du Nord était à 5. Si Fabrice tentait de son côté de faire du feu, Adrien continuait de mettre ses stratégies en place, alors qu’Angélique était très heureuse d’avoir pu garder sa place. Du côté de l’équipe de l’Ouest, c’était le repos qui était le mot d’ordre. Mais Estelle qui montre déjà son tempérament rebelle, avait décidé d’aller chercher des feuilles pour renforcer son abri.

Une attitude qui n’a pas plu à François, qui s’est finalement détendu après avoir retrouvé son maillot perdu dans la mer. À la suite de l’épreuve de confort, l’Ouest avait comme objectif de récompense une escalope normande avec des pâtes, l’Est, gratin de crozets avec de l’emmental et de la saucisse, le Sud d’une bouillabaisse et d’un joli dessert quant au Nord, il pouvait se délecter d’un bœuf mijoté avec des pommes de terre avec en dessert un flan parisien.

Ce fut ensuite l’épreuve d’immunité que la tribu de l’Est remporta quelques secondes après la tribu de l’Ouest, alors que le Nord arrive en troisième position et le Sud dernière. Ce sont donc les bleus qui iront au conseil. Lors de cette réunion, c’était donc sans surprise, Carole qui était éliminée et qui fondait en larmes face aux caméras. Mais un autre aventurier a également quitté le jeu en la personne de François, qui s’était blessé au mollet et avait dû quitter l’aventure sur décision médicale. Les candidats ont donc été très surpris de voir débarquer Marie-France, la dernière éliminée qui remplacera leurs camarades.

Concernant Alexandra, les fans de Koh-Lanta, découvriront dans le prochain épisode si elle s’est enfin remise d’aplomb, et comment elle aura réussi à s’intégrer à son équipe. Il lui faudra aussi faire abstraction des commentaires négatifs à son encontre sur Internet, suite à sa nouvelle notoriété.