Alexandra (Koh-Lanta) blasée par sa victoire? Elle dévoile son étonnant comportement

Alexandra est la grande gagnante de cette édition de Koh-Lanta, Les 4 Terres. Elle ne partait pas avec les meilleures cartes en main en perdant sa voix dès le premier jour sur l’île. Pourtant, c’est bien elle qui a su arriver jusqu’à l’épreuve des poteaux et que ces camarades ont félicité lors du vote final. Une victoire qui lui permet de remporter la somme de 100 000 euros. Mais plutôt que de sauter de joie, elle a simplement esquissé un sourire sobre. Le regard d’Alexandra était ailleurs ce soir-là. Et LDPeople vous propose dans cet article de comprendre pourquoi.

Alexandra est une gagnante discrète

Alexandra s’est récemment confié aux journalistes de Télé Star. La victorieuse aventurière de cette saison est donc revenue sur l’absence de son effusion de joie. La première chose, c’est qu’Alexandra a bien conscience d’avoir peut-être manqué d’enthousiasme. Et pour se justifier, elle a des raisons amplement valables à partager avec les fans de Koh-Lanta. Tout d’abord, elle rappelait le contexte particulier du prime sur TF1. La pandémie a contraint les personnes présentes à garder en tête de rester bien loin les uns des autres, ne de pas se toucher le visage et de se laver les mains. Devant des milliers de téléspectateurs, possible que les aventuriers puissent avoir encore davantage le trac.

Mais c’est surtout l’autre nouvelle bouleversante qui marque un tournant depuis la fin de leur aventure sur l’île. En plus de se retrouver dans une période de pandémie, ils ont perdu un camarade aventurier. Bertrand-Kamal nous a quitté en septembre dernier, emporté par un cancer du pancréas. Avec les parents de ce dernier sur le plateau et la diffusion des images qui retraçaient son parcours, elle ne pouvait que penser à lui. Votre magazine, LDPeople vous en parlait déjà dans un précédent article. En effet, il était la première personne a avoir cru en elle et à avoir décidé de l’encourager. Bertrand-Kamal était une personne en or qui faisait passer les autres avant lui et qui trouvait son bonheur dans le sourire de ses amis.

Une douleur trop vive l’empêche de célébrer sans retenue

Alors, même si elle était on ne peut plus fière d’arriver en finale et enfin de remporter la victoire, Alexandra ne pouvait enlever Bertrand-Kamal de son esprit. Une effusion de joie lui était impossible tant elle avait le cœur lourd en pensant à ce noble aventurier parti trop tôt. Les internautes auraient parier que c’était cette émotion trop forte qui avait pris le dessus chez Alexandra.

Mais d’autres imaginaient qu’elle s’inquiéter de faire une faux pas et d’être moquée sur les réseaux sociaux. Il faut dire que depuis le début de l’aventure, Alexandra a été l’une des aventurières les plus critiquées. Souvent avec humour, les internautes ne pouvaient pas s’empêcher de relever et d’exagérer tous les défauts des candidats de Koh-Lanta. Cependant, il est clair à présent qu’il n’en était rien. Alexandra a retenu une effusion de joie pour continuer à respecter sa peine et celle de ses camarades d’avoir perdu un camarade d’aventure si extraordinaire.