Alexandra (Koh-Lanta) : Ce magnifique message à sa fille malade, après sa qualification pour la finale

Au lendemain de sa qualification pour la grande finale de Koh Lanta, Alexandra a pris le temps d’écrire un petit mot sur son compte Instagram. l’aventurière s’est battue pour montrer à ses deux filles que tout est possible et c’est ce message qu’elle veut faire passer. Explications.

La Wonder Woman de Koh Lanta

Depuis le début de l’aventure, Alexandra a l’âme d’une battante et elle l’a une nouvelle fois prouvé vendredi 27 novembre 2020. En effet, alors qu’il ne restait qu’un seul poignard, synonyme de qualification pour la grande finale de Koh Lanta, la jeune femme n’a jamais rien lâché. Une fois ce poignard trouvé, la représentante de l’ancienne tribu de l’Est n’a pas caché sa joie, soulagée et fière de tout chemin parcouru. D’ailleurs, cette victoire, elle la doit un peu à ses filles, à travers qui elle ressent le besoin de tout donner.

PHOTO Alexandra (Koh-Lanta, Les 4 Terres) : son message touchant à sa fille après sa victoire à l’orientation https://t.co/uCvPXzSIgv pic.twitter.com/yR6IojVvJd — Voici (@voici) November 30, 2020

Et justement, Alexandra veut être un exemple pour ses deux filles et notamment pour la plus jeune qui a souffert de graves problèmes de santé. C’est sur son compte Instagram que la jeune femme a laissé un message d’espoir à tout le monde : “Je l’ai enfin trouvé ce poignard… qui me mène jusqu’aux poteaux ! A l’aide de ma détermination, message que je voulais transmettre à mes filles, avancer coûte que coûte, ne pas lâcher… Je suis tellement HEUREUSE d’avoir pu réaliser ce rêve et ainsi leurs montrer que tout est possible dans la vie avec l’espoir, l’effort et la ténacité”.

La fille d’Alexandra, malade des yeux

Il faut dire qu’Alexandra n’a pas le droit de lâcher puisque sa fille est atteinte d’une maladie des yeux : Un problème congénital qui a dégénéré en glaucome. Une maladie pas facile à vivre pour toute la famille : “Lana a une maladie des yeux. Ça été très difficile pour elle et pour toute la famille étant donné qu’elle a déjà été hospitalisée une dizaine de fois depuis sa naissance, avait-elle expliqué aux caméras lors de sa présentation.

Alexandra on la haïssait au début, maintenant c’est l’icône de tout le monde #KohLanta pic.twitter.com/xA25Hl7FVb — lise (@livoush) November 29, 2020

Alexandra explique ensuite, toujours dans cette même vidéo, pourquoi ses enfants la représentait en Wonder Woman : “Avec les filles, on adore se déguiser en Wonder Woman. Aussi pour ce qu’elle représente : la force, la super vitesse. Mais c’est aussi l’amour, le courage, l’indépendance, la sagesse. C’est vraiment des valeurs que je partage et qui sont hyper importantes pour moi”. Et aujourd’hui on peut le dire, la jeune femme a su réussir à se hisser en final, malgré les embuches. Et c’est déjà une grande victoire.