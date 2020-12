Alexandra (Koh-Lanta), critiquée sur “ses pieds dégueulasses” et son physique, sa réponse très cash

Après un long et difficile suspense, la saison de Koh-Lanta, Les 4 Terres s’est finalement terminée début décembre. Lors de cette ultime épreuve, Alexandra a réussi à remporter le trophée. Depuis ce sacre, la jeune femme revient sur cette victoire acquise à l’arrachée. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, elle parle également des nombreuses critiques dont elle est l’objet. L’aventurière veut donc mettre les choses au point. LD People vous en dit plus sûr ces déclarations.



Alexandra Koh-Lanta, Les 4 Terres : fatiguée des détracteurs



Une victoire méritée



Après un mois et demi passés sur l’île, Alexandra a remporté la célèbre épreuve des poteaux le vendredi 4 décembre. Pour la jeune maman, ce moment restera à jamais gravé dans sa mémoire. Car tout au long de l’aventure, elle s’est battue comme une véritable lionne. Pourtant, elle avoue ne pas avoir été la favorite. Aussi, la jolie brune reconnaît que d’autres candidats avaient également de nombreuses qualités. Mais à force de courage et de détermination, Alexandra a néanmoins réussi à atteindre son objectif : remporter Koh-Lanta.



Cependant, le jour de la victoire, la candidate a un peu de mal à montrer son bonheur. ” C’était très dur émotionnellement par rapport à Bertrand-Kamal. J’avais du mal à laisser éclater ma joie. Gagner, c’est une fierté quand même. J’ai prouvé que peu importe les difficultés qu’on traverse dans la vie, il faut s’accrocher. J’ai mérité ma place et ma victoire. Je savais que j’étais le maillon faible “. Durant cet échange avec la presse, Alexandra parle également des critiques qu’elle a subi. Car pour elle, elles sont injustifiées. LD people vous explique comment l’aventurière s’est sentie véritablement blessée.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexandra PORNET 🏝 (@alexandra_kohlanta_officiel)

Victime de haters sur les réseaux sociaux



Désormais, Alexandra doit vivre avec cette exposition médiatique. D’ailleurs, elle a pleine conscience qu’aujourd’hui sa vie a changé. Mais déjà durant l’aventure, elle se rend compte que la notoriété a parfois des mauvais côtés. À de nombreuses reprises durant le jeu, elle doit faire face à des remarques plutôt négatives. Selon elle, c’est totalement hors de propos. Notamment, lorsqu’on la critique sur son physique ou sur son apparence. Car bien évidemment, dans Koh-Lanta, personne ne peut réellement paraître à son avantage. En aucun cas, il ne s’agit pas d’un concours de beauté !



” Je subis beaucoup de critiques sur mon physique ou sur ma voix. Quand je vois que tout ce qu’on retient, ce sont mes pieds dégueulasses sur les poteaux après 45 jours d’aventure. Ça me dégoûte. En allant sur Koh-Lanta, je n’ai pas mis en avant l’esthétique. J’en ai ras-le-bol des critiques “. Apparemment, Alexandra a aujourd’hui décidé de ne plus se laisser faire. Car pour elle, il n’est pas juste de devoir subir de telles remarques. Cependant, la jeune maman ne peut pas faire grand-chose. Car c’est malheureusement le lot de tous ceux qui s’exposent dans les médias. Mais la gagnante de Koh-Lanta, Les 4 Terres ne veut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et d’ailleurs, elle serait prête a participé à d’autres aventures à la télévision. Elle évoque notamment le programme Mamans & célèbres auquel elle se verrait bien participer !