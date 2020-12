Alexandra “Koh-Lanta” dévoile ce qu’elle va faire des 100 000 euros gagnés dans l’aventure

Depuis ce 4 décembre on connaît la grande gagnante de Koh-Lanta, Les 4 Terres. Ainsi, c’est finalement Alexandra qui est la grande victorieuse de cette nouvelle saison. Dès lors, la jeune femme fait quelques confidences à Denis Brogniart sur son parcours. Lors d’un Live sur Instagram, elle explique comment elle va dépenser les 100 000 euros remportés dans l’émission ! LD People revient donc sur cette déclaration exclusive.



Alexandra : la nouvelle gloire de Koh-Lanta !



Un parcours particulièrement remarquable



Cette année, Alexandra est la grande gagnante de l’aventure Koh-Lanta, Les 4 Terres. Après une compétition acharnée, la jolie brune remporte le trophée tant convoité. Après plus d’un mois et demi d’aventure, il s’agit d’un véritable soulagement pour elle. Néanmoins, elle empoche également en plus de la gloire, une petite fortune. En effet, elle se retrouve aujourd’hui à la tête d’une très belle cagnotte de 100 000 euros. Et elle sait quoi en faire !

Dès le verdict final, Denis Brogniart recueille ses premières impressions. Apparemment, Alexandra est encore sous le coup de l’émotion. Elle reconnaît être émue. ” Je voulais montrer qu’avec la détermination, en ne lâchant rien, on pouvait réaliser ses rêves. Je voulais montrer ça à mes filles et je crois que j’ai réussi ma mission “. Ainsi, Denis Brogniart souhaite connaître les ambitions de la jeune femme. Et surtout à quoi vont être destinés ces 100 000 euros ? Aussi, l’aventurière a des projets bien précis !



Sa famille et une œuvre chère à son cœur



Dès lors, Alexandra révèle à Denis Brogniart comment elle va dépenser cet argent. Bien évidemment, ses enfants semblent être sa priorité. ” Les 100 000 euros, c’est pour mes filles. Pour leur avenir, pour les aider à réaliser leurs rêves et leurs projets “. Cependant, la gagnante de Koh-Lanta, Les 4 Terres souhaite également faire un geste très particulier. En effet, le jeu d’aventure a connu cette saison un véritable drame. En effet, Bertrand-Kamal, l’un des candidats, est décédé à la suite d’une longue maladie. Touché par un cancer du pancréas, le jeune homme succombe à l’âge de 30 ans. Aussi, tous les participants à Koh-Lanta lui ont récemment rendu hommage. D’ailleurs, cette finale était placée sous le signe de la mémoire du candidat. Les équipes de LD People ont d’ailleurs consacré de nombreux reportages à cette tragédie.

Mais Alexandra veut faire également un geste fort avec cette somme. ” Je donnerai un peu aux fonds pour Bertrand-Kamal “. Pour la comptable de formation, ce don paraît être très important. Car c’est une manière de se souvenir de celui avec qui elle a partagé l’aventure. Décédé le 9 septembre dernier, le jeune homme laisse une trace indélébile de sa participation à Koh-Lanta, Les 4 Terres. D’ailleurs, Denis Brogniart comme toutes ses équipes a aujourd’hui une pensée émue pour le très touchant candidat. De plus, l’animateur s’est montré ces derniers temps très proche de la famille du disparu. Dès lors, il est très touché par le geste d’Alexandra. Une fois de plus, Koh-Lanta aura connu une saison extraordinaire. Ainsi, le dénouement final a été d’une grande intensité. Très heureuse de cette victoire, Alexandra n’en n’oublie pas moins de penser aux autres.