Alexandra (Koh-Lanta) : Filmée en gros plan, ses pieds dégoutent tous les internautes

Grande gagnante de Koh-Lanta, les 4 Terres Terres, Alexandra fait beaucoup jaser sur internet mais pas pour cet événement.

C’est en effet plutôt pour ses pieds qu’elle fait parler d’elle.

Les pieds de la candidate ont en effet été montrés en gros plan par TF1, lors de la finale de ce vendredi 04 décembre 2020. Ils étaient dans un assez mauvais état et les internautes n’en reviennent toujours pas…

La jeune femme qui est comptable au quotidien a remporté les fameux 100 000 euros ! Et d’après les internautes elle aurait déjà besoin de financer une pédicure, avant d’investir dans autre chose …

Première à tomber du fameux poteau, Alexandra a été sélectionnée par Brice pour le vote final.

Et ce dernier pensait avoir toutes ses chances face à l’aventurière mais il s’est trompé car la jeune maman a été désignée comme grande gagnage par le jury !!

Pourtant, rien ne laissait présager une victoire pour la jeune femme, au tout début.

Elle ne semblait pas avoir les ressources pour tenir jusqu’au bout selon ses coéquipiers et Denis Brogniart.

Sa détermination à toute épreuve a pourtant payé :

« Wonder woman », comme elle s’auto-surnomme, s’est surpassée et ne peut qu’être fière aujourd’hui de ce qu’elle a accompli.Elle n’a d’ailleurs pas hésité à dédier cette victoire à ses 2 petites filles.

À 32 ans, cette maman s’est démarquée par sa volonté hors pair, mais aussi …. ses pieds et plus exactement ses ongles de pieds.

TF1 n’a en tous les cas pas hésité, à mettre en avant cette partie de son anatomie, en réalisant quelques zooms disgracieux durant l’épreuve des poteaux. Les internautes ont eu du mal à se remettre de leurs émotions au vu du mauvais état des pieds d’Alexandra.

La France quand on a vu les pieds d’Alexandra #KohLanta pic.twitter.com/4GqLVivVl7 — Hugo (@4Huxgo) December 4, 2020

« Franchement je voterai pour Alexandra pour qu’elle puisse aller se refaire les pieds », « Sans déconner entre les dents de Jody et les pieds d’Alexandra cette année dans koh lanta c’est pas de l’argent qu’il faut leur offrir, c’est une mutuelle », « On aura plus vu les pieds d’alexandra qu’Ava à l’écran », “Magnifique victoire d’Alexandra qui va dépenser ses 100 000 euros en kleenex pour sécher ses larmes d’émotion (et refaire ses ongles de pieds) » ou encore « Ne pas filmer les pieds d’Alexandra Ne pas filmer les pieds d’Alexandra Ne pas filmer les pieds d’Alexandra Ne pas filmer les pieds d’Alexandra » peut-on lire en commentaire …