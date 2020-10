Alexandra (Koh Lanta) jugée “moche” et “trop large”: elle clashe fortement ceux qui la critiquent

Sur son compte instagram, la candidate au jeu de survie Alexandra a posté quelques photos. Les internautes ont été surpris de découvrir la jeune femme maquillée. Ils la connaissaient pour le moment uniquement sous l’angle de l’aventurière de “Koh-Lanta, Les 4 Terres”.

Pour de nombreux internautes, c’est le moment d’enlever les oeillères. L’ancienne camarade de Bertrand-Kamal et Hadja de l’Est n’a peut-être pas pris beaucoup de douches sur l’île de Koh-Lanta, mais elle n’en est pas moins charmante de retour à la civilisation. Ce mercredi 14 octobre, la co-équipière des Verts répond à ceux qui la couvrent de critique depuis le début de sa performance dans l’émission.

“J’ai le droit d’être ‘belle’ sur Instagram et ‘moche’ sur Koh-Lanta ou inversement…”

“Je ne suis pas une grande gueule“, annonce-t-elle pour commencer.Puis elle vise aussitôt ses détracteurs qu’elle interpelle : “À toi qui t’es moqué de ma voix, de mon physique, de mon état et encore de ma voix, je n’ai qu’une chose à dire : heureusement que je n’ai pas participé à The Voice ou Misse France, lâche la maman de 32 ans. J’ai le droit d’être ‘belle’ sur Instagram et ‘moche’ sur Koh-Lanta ou inversement… Ne me sous-estime pas parce que je n’ai pas les tablettes du sportif de haut niveau : moi le chocolat je le mange. L’habitude d’être jugée au quotidien a décuplé ma niac et je l’exprime aujourd’hui à travers l’aventure.”

“Est-ce parce que je suis une fille que je suis jugée sur des trucs superficiels?”

Elle ouvre alors le débat : “Est-ce parce que je suis une fille que je suis jugée sur des trucs superficiels comme la beauté, le poids, le son de ma voix ou les poils ???” Alexandra s’étonne de toutes les critiques dont elle fait preuve.”On m’a souvent dit que j’avais les épaules trop larges et que je devais arrêter de muscler mes bras car ce n’est pas ‘beau’ sur une femme, se souvient-elle. Moi mes bras j’en ai eu besoin pour porter mes filles, les épreuves de la vie et aujourd’hui les sacs de riz.”

La wonder woman clashe ainsi ceux qui se permettent d’analyser le moindre détail de son corps. Mais elle n’en perd pas pour autant son humour. Son état d’esprit justement, elle le doit à Bertrand-Kamal, mort début septembre d’un cancer du pancréas. Alexandra a gardé de lui sa force mentale. Elle a appris à ses côtés à toujours rester de bonne humeur.

Heureusement pour l’aventurière, elle compte également de nombreux soutiens parmi les internautes. Ses admiratrices et admirateurs la comparent même à une “guerrière”. Ce mot revient en effet dans de très nombreux commentaires à ce post. Ainsi une fan lui écrit : “Tu es une guerrière dans la famille on est tous fan 😍” Ensuite un internaute ajoute : “Tu es géniale !!!! Magnifique , sincère , forte , une guerrière ,tu as du mérite sincèrement ! A fond derrière toi !”. Plus tard, on découvre aussi ce compliment : “t’es une guerrière tu peux être fière de toi.”

Alix Brun