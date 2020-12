Alexandra (Koh-Lanta): la grande gagnante a-t-elle eu recours à la chirurgie esthétique: “C’est mon problème…”.

La grande finale de “Koh-Lanta, Les 4 Terres” s’est tenue vendredi 4 décembre. Alexandra alias Wonder Woman a ainsi décroché le titre de grande gagnante. C’est avant tout une grande fierté pour cette maman qui souhaite montrer à ses deux petites filles que tout est possible dans la vie. Malheureusement, depuis plusieurs semaines, de nombreux internautes n’arrêtent pas de s’attaquer à son physique sur les réseaux sociaux.

Alexandra a véritablement mérité sa victoire. Endurante dans les épreuves physiques, toujours perspicace dans les épreuves de logique, collaborative avec ses partenaires, l’aventurière a épaté les téléspectateurs jusqu’au bout. Pourtant, les premiers jours, tout le monde pensait qu’elle n’allait pas tenir tellement elle semblait fatiguée ! En tous cas, au sein de la rédaction de LDpeople, on a tous sauté de joie lorsqu’on a appris qu’elle avait gagné.

Malheureusement, le revers de cette exposition médiatique, c’est que de nombreux haters jaloux s’en prennent à son physique. Mais la jeune maman de 32 ans n’entend pas se laisser faire. Pour le magazine Pure People, l’aventurière a en effet choisi de remettre les pendules à l’heure.

Elle a d’abord confié aux journalistes de Pure People souffrir de ces critiques continues depuis le début de l’émission. “Depuis le début de l’aventure, le fait de critiquer sur mon état, sur mon physique, sur ma voix, sur mes pieds… ça me pèse.”, explique-t-elle en effet. Et de poursuivre : “Ce matin, je me réveille, j’allume la radio et j’entends : “Regardez les pieds d’Alexandra“, “Au début Alexandra était pitoyable“, “Oh Brice n’a pas choisi Loïc qui est beau et souriant“. Ça veut dire que je suis moche et vieille ? Merci ! Moi ça me déçoit. J’ai remarqué qu’à chaque fois que je fais une performance ou quelque chose de bien, c’était écrasé par des critiques sur le physique alors que ce n’est pas pour ça que j’ai participé à Koh-Lanta.”, raconte-t-elle ensuite non sans déception.

Alexandra remarque par ailleurs à juste titre que les hommes ne sont pas traités de la même façon que les femmes. “Aussi, les filles sont celles qui sont à chaque fois visées. C’est sois belle et tais-toi. Dès qu’on fait ou dit quelque chose qui ne va pas, on est une stressée, une aigrie, une stratège, une rageuse. Et quand on fait quelque chose de bien on se souvient de nos poils, de nos pieds. Les hommes, eux, on ne les ramène pas constamment à leur physique et c’est décevant. Les femmes ont été fortes sur ce Koh-Lanta et on a, à chaque fois, subi des moqueries.”

“Après, je reçois des messages sur les réseaux sociaux de personnes qui me disent que je leur donne envie d’avancer et ça, ça me touche. Je suis heureuse d’aider en ce sens. J’aimerais qu’on se concentre sur quelque chose de positif.” Et de ce point de vue-là, chez LDpeople, on est 100% d’accord avec elle. Les filles ont été les grandes championnes de cette saison !

Alexandra se concentre par ailleurs sur le positif. Seulement voilà, cela n’empêche pas les critiques de s’accumuler. Dernière polémique en date, celle de son recours potentiel à la chirurgie esthétique. Sur ce sujet, Alexandra reste cependant très ferme : “C’est mon problème, ça me regarde. Ce n’est pas moi qui vais faire l’apologie de la chirurgie esthétique ni critiquer ceux qui y ont recours. C’est quelque chose de personnel à mon sens. C’est du même titre que les critiques sur le physique, on s’en fiche un peu. Je ne dirai pas si j’en ai fait ou pas, juste que ça me regarde.” Ça a le mérite d’être clair !