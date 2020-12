Alexandra (Koh Lanta): les internautes se moquent de ses pieds, elle réagit et s’exprime enfin!

Après plusieurs semaines de diffusion, vendredi dernier, TF1 a diffusé la finale de Koh-Lanta. Un rendez-vous très suivi. C’est Alexandra qui s’est adjugé la victoire sur cette saison, les fans ont été marqué par un détail bien particulier. Ldpeople vous dit tout de cette affaire.

Vendredi dernier, Alexandra Pornet est sortie victorieuse de la 21ème saison de l’émission phare de TF1: Koh-Lanta. Après ce succès qui a été abondement commenté sur les réseaux sociaux, la candidate Alexandra s’est épanchée à l’occasion d’un entretien donné aux journalistes du site dédié aux jeunes Melty.

Alexandra triomphe face à Brice

Au sujet de son succès face à Brice, qui était un candidat considéré comme le favori par une grande part des téléspectateurs, elle a indiqué : « Je ne veux pas dénigrer Brice en me mettant en avant. Ils ont peut-être été étonné par mon évolution durant l’émission. J’ai été claire avec chacun d’entre eux, même si j’ai dû voter contre certains candidats. Ainsi, c’est pour cette raison que je ne pensais pas gagner. » Naturellement, l’aventurière a connu un parcours brillant avec une victoire à la clef.

Alexandra réagit face aux attaques

Interviewée sur sa manière d’appréhender les multiples critiques des abonnés des réseaux sociaux, la championne de Koh Lanta a expliqué : « j’ai remarqué qu’au début de mon aventure, j’étais critiquée sur des choses insignifiantes comme mon physique ou ma voix. Mais je n’étais pas la seule. C’était principalement les filles. Dès que l’on faisait une performance, il y avait toujours des réflexions. » si vous êtes un utilisateur régulier du réseau social Twitter, vous avez dû voir que le sujet des pieds d’Alexandra s’est retrouvé en tête des tendances sur le média social américain. Twitter est un réseau social très utilisé pour commenter les programmes télévisuels. Désormais, le public aime balancer ses remarques pendant les émissions. Plusieurs montages et tweets cinglants ont été observés durant cette soirée.

Une forte exposition médiatique

Dans la suite de l’interview, la candidate a évoqué le sujet. Elle a précisé : « sur le caractère, les poils sous les bras mais aussi les pieds. Il faut vraiment être « sois belle et tais-toi ». La production nous avait prévenu que ça allait être difficile, mais je ne pensais pas à ce point-là. J’ai été choquée et déçue. Les hommes, eux, quand ils font une performance, ce sont des demi-Dieux ! Ensuite, j’ai eu de très bons messages où des personnes m’ont exprimé leur chagrin en m’expliquant qu’ils avaient eu envie de se battre et d’avancer après avoir regardé mon parcours. J’ai tout gagné avec des messages de cette nature. Ça c’est le côté positf des réseaux sociaux ». Il faut préciser que participer à Koh-Lanta, c’est, s’exposer à des attaques assez fortes. En effet, l’émission est vue par des millions de personnes. Les audiences sont toujours excellentes. Denis Brogniart est souvent très heureux de partager les chiffres sur les réseaux sociaux.