Alexandra (Koh-Lanta) méconnaissable, sublime et amincie, les raisons de sa perte de poids incroyable

Participer à l’aventure Koh-Lanta est réellement une expérience de vie hors du commun. C’est bien entendu le cas également pour Alexandra. Après sa grande victoire dans l’aventure, la jeune femme reconnaît être totalement métamorphosée. Aussi bien sur le plan physique que psychologique, elle n’est plus tout à fait la même femme. LD People vous raconte comment elle s’est lentement transformée ! Car le changement est réellement surprenant…



Koh-Lanta, Les 4 Terres : Alexandra, un parcours qui laisse des traces



Retour sur une victoire inédite



Depuis ce vendredi 4 décembre 2020, on connaît la grande gagnante de Koh-Lanta, Les 4 Terres. Au terme d’un combat acharné, Alexandra a remporté finalement le trophée. Avec cette victoire, elle remporte également la somme de 100 000 euros. Dès sa sortie du jeu, elle se dit heureuse mais également soulagée. Car pour la comptable de formation, cette expérience a été parfois traumatisante. Bien évidemment, elle est heureuse de cette expérience hors norme. Cependant, tout n’a pas toujours été facile. Mais grâce à sa détermination et à son intelligence, Alexandra réussie à aller jusqu’au bout.



Âgée de 32 ans, la jeune maman a parfois été critiquée. En effet, certains fans de l’émission lui ont parfois reproché son comportement. En outre, le public a aussi allègrement commenté son apparence physique. Pourtant, Alexandra se sent bien dans sa peau. Et elle s’octroie le droit de se montrer telle qu’elle est. D’ailleurs, elle reconnaît avoir subi de profonds changements de sa silhouette. Car son entraînement intensif pour Koh-Lanta a laissé des traces.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexandra PORNET 🏝 (@alexandra_kohlanta_officiel)

Une impressionnante perte de poids



Sur son compte Instagram, Alexandra poste un étonnant cliché. En effet, le 25 novembre dernier, elle affiche deux photos bien différentes. Dans cette publication, on remarque son évolution au fil des mois. Et le constat est bluffant. Car pour participer à Koh-Lanta, Les 4 Terres, la trentenaire se prépare de manière intensive. Dès lors, son corps change de manière radicale. Aussi, Alexandra n’éprouve aucune honte d’avoir été un peu ronde. Au contraire, ces deux périodes de sa vie sont importantes. ” Je décide que je m’accepterai désormais avec mes régimes et prises de poids… D’ailleurs, je me trouve aussi bien sur les deux photos (…). Malgré tous les défauts que certains ont remarqués “. En outre, elle conclut ce message par une pensée très forte. ” Le principal, c’est d’être bien dans sa peau “. Et pour elle, c’est bien sûr le plus important.

Alexandra ne veut en tout cas qu’on lui dicte comment être. D’ailleurs, elle revendique, depuis le début de l’aventure, le droit d’être une femme libre et indépendante. ” J’ai le droit d’être belle sur Instagram et moche sur Koh-Lanta ou inversement “. Car apparemment, la grande gagnante de Koh-Lanta, Les 4 Terres a subi de nombreuses critiques. LD People revient sur ces réactions parfois désagréables. ” On m’a souvent dit que j’avais les épaules trop larges et que je devais arrêter de me muscler (…) “. Pourtant, Alexandra se moque aujourd’hui de plaire ou de déplaire. Puisque le principal est surtout d’être elle-même. Cette force de caractère lui a d’ailleurs été d’une grande aide. C’est grâce à ce trait de personnalité qu’elle a poursuivi son parcours avec sa propre détermination. Aussi, le résultat lui donne raison. Puisqu’aujourd’hui, elle est la grande gagnante du célèbre jeu d’aventure.