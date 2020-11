Alexandra “Koh-Lanta”: Métamorphosée, de ronde à maigre, montre son avant/après bluffant afin de répondre aux critiques

Alexandra, finaliste de Koh-Lanta : Les 4 Terres en a assez de recevoir des critiques sur son physique. Depuis le début de son aventure, les réseaux sociaux l’ont prise pour cible. Mais la jeune maman ne se laisse pas critiquer sans rien dire. Elle dénonce le fait que les femmes doivent correspondre à des normes archaïques. Sur Instagram, Alexandra décide de faire taire ses détracteurs en partageant une publication qui juxtapose une photo d’elle toute en rondeurs et une autre très athlétique. Et son message est clair : elle s’aime sur les deux photos !

Alexandra tente de faire cesser les critiques incessantes sur son physique

Alexandra se doutait que de rejoindre Koh-Lanta ne serait pas seulement une épreuve physique et mentale pendant l’aventure. Il faudrait rester solide mentalement pendant la diffusion du programme et encaisser les remarques des téléspectateurs. En effet, les fans de Koh-Lanta ont pris l’habitude de s’exprimer sur Twitter ou sur Instagram pour un débriefing en règle de chaque épisode. Alexandra comprend tout à fait ce phénomène. Mais ce qu’elle ne tolère pas, ce sont les trop nombreux et trop réguliers commentaires qui s’attaquent à son apparence.

Si elle a rejoint l’aventure, c’est pour prouver à ses filles, Lana et Fafali, que leur maman est une héroïnes des temps modernes. Ainsi, leur montrer que tout est possible pour elles, que les limites ne sont que des constructions contre lesquelles il faut lutter. Mais son combat se poursuit malgré son arrivée en finale face à Loïc et à Brice. Car sur les réseaux sociaux, c’est un combat quotidien que de faire accepter son image.

Dès le début des diffusions de Koh-Lanta : Les 4 Terres, Alexandra avait été la cible de critiques virulentes à propos de son physique. Les internautes étaient choqués de la différence d’apparence entre la Alexandra aventurière sur son île et celle qui prend la pose sur Instagram. La jeune maman avait alors mis les choses au point. Comme si cela était aberrant que les personnes soient différentes dans la vie ou sur les réseaux sociaux. Elle s’était positionnée pour faire savoir qu’elle ne changerait rien malgré les critiques incessantes et avait reçu le soutien de nombreux fans. À présent, c’est une autre paire de manche qui se joue, mais toujours sur le même thème.

Koh-Lanta : Malgré les transformations de son corps, elle reste la même et elle s’aime

Alexandra a perdu énormément de poids durant son aventure. Comme tous les candidats de Koh-Lanta, la transformation physique est indéniable. Difficile de manger à sa faim lorsque l’on est coincé sur une île déserte pendant plus d’un mois. Mais Alexandra décide encore une fois de répondre à ses détracteurs. Car si elle tolère les remarques, elle ne comprend pas pourquoi elles devraient perdurer ainsi et encore une fois stigmatiser les femmes. Pour elle, toutes les femmes sont belles quand elles s’acceptent et ont confiance en elles. Rondes ou maigres, qu’importe ! Et pour le prouver, elle partage donc une publication qui comporte une Alexandra ronde des suite de sa seconde grossesse et une Alexandra athlétique passionnée de sport.