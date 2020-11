Alexandra (Koh-Lanta) métamorphosée et méconnaissable, déçue des critiques, elle clashe ses haters

L’aventurière a pris à partie ses détracteurs qui critiquaient son physique. La jeune femme s’est saisie de son compte Instagram. Elle a partagée deux photos très parlantes de son physique, accompagnées d’un très long message.

Le suspense est à son comble. Les fans de Koh-Lanta découvriront la 1ere partie de la finale de la dernière saison ce vendredi 27 novembre. Loïc, Lola, Dorian, Brice et Alexandra se disputeront lors d’ultimes épreuves qui les mèneront aux incontournables poteaux.

TF1 diffusera ensuite cette épreuve le 4 décembre et seuls 3 candidats combattront face au soleil de plomb. Nous savons déjà qu’Alexandra sera de la partie. Cette candidate a impressionné les téléspectateurs pendant toute la saison non seulement pour ses efforts physiques mais aussi pour ses stratégies de logiques et ses performances collectives.

View this post on Instagram A post shared by Alexandra PORNET 🏝 (@alexandra_kohlanta_officiel)

Malheureusement, elle a fait l’objet de nombreuses critiques à cause de son physique. Des haters ont moqué des photos qu’elle a publiées sur son compte Instagram après le jeu de survie. Mais la maman de 32 ans a les reins solides. Elle n’a pas l’intention de se laisser impressionner par des commentaires de bas étages.

Ce mercredi 25 novembre, l’aventurière s’est donc saisie de son compte Instagram. Bien décidée à clouer le bec une bonne fois pour toute à ses détracteurs, elle a rédigé un long message. “Beaucoup m’ont critiqué sur mon physique dès le début d’aventure,” a-t-elle commencé par rappelé. Son message accompagne deux photos sur lesquelles la jeune femme apparait très musclée et aussi plus en rondeurs.

“Aujourd’hui je me vois dans le miroir et je me dis, heureusement que j’avais des réserves pour tenir… Certes je n’ai pas privilégié l’esthétique en partant sur Koh Lanta, mais au moins, devant ce miroir, je me dis que je suis fière d’en être arrivée jusque là, que même maigre, c’est toujours moi, et que je décide que je m’accepterai désormais avec tout mes régimes et prises de poids….”, s’est-elle félicitée.

Alexandra : “Pourquoi les femmes sont elles sous-estimées (…) dans Koh Lanta ?

“D’ailleurs je me trouve aussi bien sur les deux photos comme aussi bien sur Koh Lanta que sur Insta, malgré tout les défauts que certains ont remarqué… Le principal c’est d’être bien dans sa peau, et j’en remets une couche mais sincèrement, pourquoi les femmes sont elles sous-estimées et plus visée sur leurs physique que les hommes dans Koh Lanta ?”, s’est ensuite demandée la fan de Wonder Woman.

View this post on Instagram A post shared by Alexandra PORNET 🏝 (@alexandra_kohlanta_officiel)

Et de poursuivre : “Fière de la photo de gauche, car mes rondeurs viennent de ma seconde grossesse et c’est l’image du bonheur…. et d’une maman qui garde la tête haute et qui s’assume…”, a précisé Alexandra avant de conclure la tête haute, et positive. “Et douze mois après, la seconde photo avec remise au sport pour me booster malgré les difficultés avec ce besoin à tout prix de faire mes preuves sur Koh Lanta. Alors aujourd’hui, je suis parfois déçue que les jugements se portent sur le superficiel… Personne ne doit vous dire à quoi vous devez ressembler, personne ne doit se moquer de vous pour ce que vous êtes ou représentez, femme publique ou non!”

Ses abonnés ont aussitôt acclamé son message. Bravo à elle !