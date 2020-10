Alexandra "Koh-Lanta": polygame ou libertine, elle s'exprime enfin et dévoile tout !

Alexandra, aventurière de Koh-Lanta, Les 4 Terres intrigue les fans du show. En effet, elle a inscrit sur ses réseaux sociaux être en union libre avec son compagnon. Pour nombreux de ses fans, cela signifie que les tourtereaux ne se jurent pas fidélité. Mais agit-il vraiment de cela ? Alexandra prenait la parole sur Instagram, en story, le 18 octobre dernier, afin de mettre les choses au clair. C’est la fin des rumeurs et des interrogations, elle fait le point de façon nette et univoque.

Alexandra s’explique sur sa situation sentimentale

Alexandra est une aventurière plus redoutable qu’il n’y paraît. Mère de deux filles et en couple avec un prénommé Hugo, elle intéresse de plus en plus les fans de Koh-Lanta. Et en s’attardant sur ses profils à travers les différentes plateformes de réseaux sociaux, ils ont découvert un détail qui va faire fomenter les plus folles rumeurs. En effet, Alexandra précise être en “union libre” avec son compagnon. Rapidement, certains des internautes vont imaginer que cela signifie qu’elle est en “relation libre”. Mais ces deux expressions ont pourtant des sens très différents. Les rumeurs vont si loin qu’Alexandra est contrainte de mettre les choses au clair une bonne fois pour toute.

Sur son compte Instagram, les fans d’Alexandra sont légion. Ils s’intéressent autant à ses performances dans Koh-Lanta qu’à sa vie privée tant elle les passionne. Mais de sa vie privée, la jeune femme en parle peu. Elle va donc faire une exception pour expliciter à tous ce que signifie qu’elle soit en “union libre“. En effet, cela ne signifie pas que son compagnon et elle peuvent aller voir ailleurs si l’herbe est plus fraîche. Cela signifie simplement qu’ils sont concubins et qu’ils ne sont ni pacsés, ni fiancés ou encore moins mariés. Alexandra va d’ailleurs en profiter pour faire savoir à son Hugo qu’elle attend sa demande en mariage.

Un caractère fort et une personnalité alignée avec ses valeurs

La jeune maman, aventurière de Koh-Lanta et passionnée de super-héroïnes, met donc un terme aux fabulations de ses fans. Non, elle ne cumule pas les conquêtes et elle reste fidèle à son amoureux. Lui aussi d’ailleurs et c’est un véritable couple officiel des plus classiques qu’ils forment. Porter l’étiquette d’être en union libre signifie donc simplement qu’ils ne sont pas engagés, religieusement ou administrativement. Ils ne sont engagés que par l’amour, le respect et la confiance mutuelle qu’ils se portent. Le discours d’Alexandra a bien remis les choses en place dans l’esprit de ses fans. ils ne pourront plus s’imaginer des idylles romanesques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexandra PORNET 🏝 (@alexandra_kohlanta_officiel) le 14 Oct. 2020 à 10 :38 PDT

Enfin, ce n’est pas la première fois qu’Alexandra met les choses au clair avec le publique Koh-Lanta. En effet, elle n’ignore pas que nombreux sont ceux qui se moquent de sa voix ou de son physique. À ceux-là elle répond qu’il sont bien triste et en retard sur leurs temps pour al juger de la sorte. Alexandra est consciente que c’est principalement parce qu’elle est une femme qu’elle essuie ce genre de remarques. Et pour elle, ses filles et toutes les femmes, elle ose pointer du doigts les réflexions absurdes qui se cachent au fondement de ces discours.