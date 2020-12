Alexandra (Koh-Lanta) pose sans vêtements et elle dévoile un message très fort sur la toile!

Alexandra a pris la pose sans vêtements pour s’adresser à ses fans. De quoi leur faire un sacré cadeau à travers son compte Instagram. Mais là n’était pas son objectif. En effet, Alexandra balaye ses complexes, sa honte, sa gêne et ne fais que ce qu’elle a envie de faire. En revanche, si elle parvient à se détacher des critiques, elle ne renonce pas à faire évoluer les mentalités. LDPeople vous partage cette publication affriolante qui comporte un message à la hauteur des vues d’Alexandra.

Alexandra réveille la Toile avec sa tenue spéciale Noël en dentelle

L’aventurière qui remporte cette saisons de Koh-Lanta, Les 4 Terres est une personne unique. Depuis le début de son aventure, elle affirmait avoir à cœur de prouver à ses filles que rien ne saurait les limiter dans leurs vies. Et quel message ! Car justement, l’aventure d’Alexandra ne commençait pas sous les meilleures augures. Perte de voix, coup de froid, fatigue, il aura fallu du temps à l’aventurière pour s’adapter. Mais une fois dans son élément, elle s’est hissé jusqu’à la finale. D’abord avec l’épreuve des poteaux, en compagnie de Loïc et de Brice. Elle tombait la première mais Brice choisit de se rendre devant le conseil final à ses côtés. Son destin vous le connaissez ensuite, les votes se rangent avec elle et elle remporte cette saison inédite de Koh-Lanta.

Alexandra n’a pas seulement eu des moments difficiles pendant les épreuves et les 40 jours de tournage. Pendant la diffusion des épisodes aussi, LDPeople vous racontait régulièrement comment les internautes se défoulaient sur la jeune femme. Néanmoins, votre magazine vous racontait aussi sa façon singulière de s’en défendre. Alexandra n’est jamais dans la confrontation, mais elle laisse entendre qu’elle n’a pas peur du conflit pour autant. C’est par la raison et l’exposition calme et précise de ses arguments qu’elle renverse la vapeur. Une véritable guerrière sur tous les terrains. Et là encore, une de ses publications Instagram vient délivrer un message plein de valeur.

Une image accompagnée d’un message touchant

Pour les fêtes de Noël, Alexandra prend la pose dans un deux pièces rouge en dentelle. C’est pour elle une opportunité de s’adresser au Père Noël et de lui confier ses vœux. Elle commence d’abord par lui expliquer qu’elle a été sage et même exemplaire. Tous les efforts endurés, dans Koh-Lanta ou dans son quotidien, lui ont permis de se dépasser. Aux oubliettes les complexes et bonjour la confiance en soi. Une chose qu’elle est heureuse d’avoir su faire car elle souhaite pouvoir apprendre à ses filles à faire de même. Enfin, Alexandra énumère ce qu’elle attend pour elle et pour tous au pied du sapin : “j’espère que tu nous apportera bonheur, joie, espérance, courage, partage, rêve, amour”.

Décidément, la maman de Lana et de Fafali est une véritable héroïne des temps modernes. Et bien que cela soit fait pour assumer sa féminité, les internautes ne se lassent pas de l’admirer dans son ensemble en dentelle. Ils espèrent que le Père Noël apportera tout ce qu’Alexandra souhaite au pied du sapin. Mais ils se trouvent tous déjà bien gâtés grâce à sa publication.