Alexandra (Koh-Lanta) poste une photo craquante avec ses filles, elles sont sublimes

Alexandra est une candidate mythique de Koh-Lanta, Les 4 terres, et c’est pour ses filles qu’elle a choisi de participer à l’aventure.

Et l’aventurière a choisis de poster un cliché sur Instagram en leur compagnie. La photo a été applaudie par les autres compétitrices.

Koh-Lanta c’est l’occasion pour les participants de s’exprimer et tenter leur chance et à chacun sa raison : la compétition, le sport, la survie …

Parfois les histoires sont plus personnelles et assez touchantes…

Pour Hadja, dans Koh-Lanta, Les 4 terres, c’est un hommage à son frère, qu’elle a voulu rendre en participant à l’émission.

Fabrice, qui a un fils malade, Adam, a voulu faire la même chose …

Alexandra, elle a tenu à participer à Koh-Lanta pour faire honneur à ses deux filles. Elle est en plus la dernière femme de l’ancienne équipe de l’Est encore en compétition.

Nos confrères de Télé Star l’ont interviewée en septembre dernier et la coéquipière de Loïc s’était confiée sur le combat difficile mené par sa deuxième fille contre “un problème congénital qui a dégénéré en glaucome”.

“Ma deuxième fille a eu beaucoup de problèmes de vue dès sa naissance. Un problème congénital qui a dégénéré en glaucome . On l’a hospitalisée 11 fois en deux ans. Elle a eu 7 opérations de l’oeil. Aujourd’hui, elle va mieux et reste suivie.” C’est à elle qu’elle dédie chacune de ses prouesses dans Koh-Lanta. “C’est pour toi que je n’ai pas lâché mes 3 sacs à bout de bras, toi que j’ai tellement porté pendant nos moments difficiles et heureux… Mon bébé tu m’as entraînée vers la victoire“, écrivait-elle aussi après l’une de ses performances dans le jeu de TF1.

“Elle a eu 7 opérations de l’œil. Aujourd’hui, elle va mieux et reste suivie”, avait confié à l’époque cette Wonder Woman de Koh-Lanta, Les 4 terres.

Ce lundi 16 septembre, Alexandra a partagé un cliché où elle pose en leur compagnie de ses deux filles car elle est très proche d’elles : “J’étais si loin de vous mes filles lors de ce confort à l’autre bout du monde dans une famille fidjienne, bienveillante et généreuse. Vous me manquiez tellement mais si je suis partie, c’est pour me réaliser, et surtout vous montrer qu’avec la détermination, de grands efforts et en gardant ses valeurs on peut franchir les obstacles et faire de sa vie un rêve”, a légendé l’aventurière sous cette image. Ses acolytes de Koh-Lanta ont vivement applaudi ce cliché en emojis !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexandra PORNET 🏝 (@alexandra_kohlanta_officiel)

“Vous êtes tellement mimi, j’adore”, a commenté Hadja. “La photo en blanc, elle tue Alex ! Vive la couleur blanche”, s’est exclamé à son tour Loïc, faisant référence à la couleur de l’équipe réunifiée. “Magnifique”, a lancé Lola.

D’ailleurs, l’ancienne candidate Raphaële, qui ne fait pas partie de cette saison, a aussi laissé un commentaire. “Je comprends tout à fait! Mon premier Koh-Lanta, je n’avais pas d’encore d’enfants… mais sur le second, j’ai connu la déchirure de cette séparation avec ma grande et c’est un sentiment tellement déchirant qu’il faut avoir encore plus de force mentale pour avancer dans l’aventure!“

Les internautes, à l’unanimité ont aussi adoré cette image !

“Sacrée leçon pour tes filles de voir une maman si déterminée”, “Une super aventurière et une super maman”, “Un vrai modèle !”, ont ajouté les fans de Koh-Lanta, Les 4 terres. Alexandra met décidément tout le monde d’accord !