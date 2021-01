Alexandra (Koh-Lanta) révèle pourquoi ses ongles de pieds ont une apparence si bizarre ! (et sont si douloureux !)

Alexandra Pornet a fait l’objet de nombreuses critiques au sujet de son physique. Tout au long de la saison, des internautes peu scrupuleux ont ainsi détaillé et moqué son anatomie. Sortie vainqueur du jeu de survie, la Wonder Woman a pris de distance avec ces railleries. Avec beaucoup d’auto-dérision, elle revient encore aujourd’hui sur ses ongles de pieds très étranges. Lundi 11 janvier, elle révélait ainsi pourquoi ils étaient quasi inexistants sur les gros orteils.

Le parcours d’Alexandra a marqué tous les esprits lors de la dernière saison de Koh-Lanta sur TF1. Jusqu’à la dernière épreuve, elle s’est en effet battue bec et ongles pour remporter ce jeu de survie. Et un détail qui n’est pas passé inaperçu pendant l’épreuve des poteaux justement, c’est justement l’aspect de ses ongles de pieds. Les internautes ne se sont pas gênés pour commenter cette partie de son corps.

“Nouveaux pieds pour une nouvelle vie“, c’est ce qu’elle a ainsi écrit avec humour dans l’une de ses Story. Si des rumeurs courent sur une possible maladie de ses doigts de pieds, il n’en est rien ! Alexandra Pornet a vécu un terrible accident il y a dix ans qui explique l’aspect de ses ongles de pieds aujourd’hui.

”Ça fait neuf ans que ça ne repousse pas, quand j’ai fait tomber un scooter dessus. Enceinte de 8 mois, recousue à l’hôpital”, a-t-elle ainsi expliqué. Aïe ! Au sein de la rédaction de LDpeople, on avoue qu’on a eu très mal pour elle ! La Wonderwoman de Koh-Lanta : Les 4 Terres s’est donc tournée vers l’onychoplastie, une prothèse synthétique imitant un ongle, qui permet de guider la repousse de l’ongle afin qu’il retrouve sa forme initiale. “C’est pas le pied là?”, s’est amusée à conclure la maman de Lana et Fafali.

Si Alexandra Pornet met ainsi beaucoup d’humour dans ces sujets, c’est qu’elle veut en effet mettre à mal ses détracteurs. Ce n’est pas la première fois qu’elle pointe du doigt les internautes qui la critiquent, qu’elle juge sexistes. “Je me trouve aussi bien sur Koh-Lanta que sur Insta, malgré tous les défauts que certains ont remarqué… Le principal c’est d’être bien dans sa peau, et j’en remets une couche mais sincèrement, pourquoi les femmes sont elles sous-estimées et plus visées sur leurs physique que les hommes dans Koh-Lanta ? Fière de la photo de gauche (voir ci-dessous), car mes rondeurs viennent de ma seconde grossesse et c’est l’image du bonheur…. et d’une maman qui garde la tête haute et qui s’assume…”

Et de poursuivre : “Et douze mois après, la seconde photo avec remise au sport pour me booster malgré les difficultés avec ce besoin à tout prix de faire mes preuves sur Koh-Lanta. Alors aujourd’hui, je suis parfois déçue que les jugements se portent sur le superficiel… Personne ne doit vous dire à quoi vous devez ressembler, personne ne doit se moquer de vous pour ce que vous êtes ou représentez, femme publique ou non ! Je m’aime alors je vous aime” avait-elle déjà notamment expliqué. A bon entendeur !