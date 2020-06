Alexandra Koh-Lanta: révèle son plus grand regret, qui aurait pu imaginer ça avec Sam!

Alexandra: La candidate de Koh-Lanta, l’île des héros a été évacuée en pleine épreuve d’orientation puis elle a eu un entretien avec Denis Brogniart en live Instagram. Ce samedi 30 mai, le live a été diffusé. Et le présentateur en a profité pour revenir sur une phrase que la jeune femme regrette d’avoir prononcée au sujet de Sam.

Le parcours d’Alexandra dans Koh-Lanta, l’île des héros a suscité de fortes réactions sur les réseaux sociaux.

Si la coach sportive de 47 ans est plutôt discrète au premier abord, elle a refusé de sacrifier les lettres qui lui étaient adressées, et les internautes ne se sont pas gênées pour l’accuser d’être égoïste.

Mais la maman de trois garçons ,n’a portant pas regretté sa décision : « Honnêtement, ces lettres, c’est qui m’a fait tenir. Moralement, ça m’a fait un bien fou. Si c’était à refaire, je ferais la même chose. Ça a été un moyen pour moi de me recentrer. Les mots de mes enfants m’avaient reboostée », a-t-elle expliqué à nos confrères de Télé Loisirs.

Alexandra, la bretonne est aussi professeur de Zumba et de Cross fit et elle est surtout l’une des personnalités les plus clivantes de la saison.

Puisque cette dernière a cherché tout au long de son aventure à atteindre l‘épreuve des poteaux durant laquelle elle aurait pu s’exprimer au mieux mais elle a fini sur une civière, victime d’un malaise lors de l’épreuve d’orientation.

Les téléspectateurs se sont frottés les mains devant ces images puisqu’ils la jugent en grande partie responsable de l’élimination de Sam.

« Moi je veux éliminer Sam »

Alexandra avait déjà été fortement critiquée, une semaine plus tôt, car elle avait voté étonnement contre Sam, qui avait cassé sa flèche pendant l’épreuve du tir à l’arc.

Ce samedi 30 mai, la finaliste est revenue sur cet épisode dans le live Instagram de Denis Brogniart.

« Allez Alexandra, une chose que tu enlèverais de ton aventure avec le recul, sans parler de ton abandon lors de l’épreuve d’orientation parce là c’était indépendant de ta volonté », lui a demandé l’animateur Denis Brogniart . La jeune femme lui a répondu : « J’enlèverais une phrase que j’ai dite, je m’en souviens très bien, j’ai dit : ‘Moi, je veux éliminer Sam parce qu’il gagne tous les conforts et j’ai faim !’ Je voudrais enlever cette phrase et la façon dont je l’ai dite. «

