Alexandra (Koh-Lanta), ses photos impressionnent, méconnaissable, gros décalage avec l’aventure

Alexandra est l’une des valeureuses aventurières de Koh-Lanta, Les 4 Terres. Comme la plupart des aventuriers du jeu, elle rencontre la notoriété sur les réseaux sociaux. En effet, il n’est pas rare que les fans de Koh-Lanta retrouvent leurs candidats favoris pour les encourager. Bien qu’ils sachent que l’aventure est enregistrée à l’avance, ils apprécient faire plus ample connaissance avec les aventuriers. Mais voilà, Alexandra crée la surprise. Car elle est “méconnaissable” sur les images de son compte Instagram lorsqu’elles sont comparées aux images d’elle dans Koh-Lanta. Alexandra s’n moque et déplore ces remarques. Mais ses fans sont toujours impressionnés par le décalage.

Alexandra délie les langues malgré elle, les internautes soulignent la différence entre son physique dans Koh-lanta et celui qu’elle affiche sur Instagram

Dès le premier épisode de Koh-Lanta, Alexandra a su conquérir le cœur du public. Souriante, enthousiaste, dynamique et redoutable, elle est une aventurière qui n’oublie jamais d’être heureuse d’où elle est et de ce qu’elle est en train d’accomplir. C’est donc en tout logique qu’elle a rapidement gagner de nombreux fans à son combat. Et cela se constate également sur son compte Instagram. En effet, Alexandra cumule près de 51 000 abonnés aujourd’hui. Un chiffre qui n’arrête d’ailleurs pas de grandir. Capable de communiquer sa fougue et sa passion, c’est une véritable guerrière que les fans de Koh-Lanta découvrent sur les écrans. Quel n’est donc pas leurs chocs lorsqu’ils se rendent sur le compte Instagram d’Alexandra. Car loin de la guerrière, c’est une princesse qu’ils découvrent.

Effectivement, loin de son île aux milles épreuves, Alexandra est une jeune maman qui prend grand soin d’elle. C’est alors pour ses deux filles que l’aventurière se donne à fond dans Koh-Lanta. Elle souhaite qu’elles puissent les inspirer à être leurs propres héros. Mais également leur montrer qu’une femme n’a pas besoin de se sentir jolie pour se sentir forte. Une belle leçon que certains de ses fans préfèrent critiquer avec humour.

Des remarques pas toujours bienvenues

En effet, Alexandra est une toute autre personne sur les photos de son compte Instagram. Ses abonnés découvrent une jeune femme maquillée, coiffée et qui prend des poses qui la mettent en valeur. Forcément c’est le choc pour certains et ils sont parfois maladroits à la complimenter. Et cela mène parfois à des débats sur son physique.

Voir cette publication sur Instagram Challenge accepted. Supporting women… #blackandwhitechallenge #womensupportingwomen #challengeaccepted Une publication partagée par Alexandra PORNET 🏝 (@alexandra_kohlanta_officiel) le 2 Août 2020 à 1 :06 PDT

Alexandra va alors publier un texte sous l’une de ses récentes publications sur Instagram. Elle souhaite rappeler à ses fans que Koh-Lanta et Instagram sont bien différents même si cela est évident. Et surtout leur ouvrir les yeux sur la maladresse dont ils font parfois preuve en ne parlant que de son physique. Car pour Alexandra, ce qui compte c’est de pouvoir prouver ses capacités dans un contexte de survie. Alors que sur Instagram, c’est un tout autre contexte qui suppose d’avoir recourt à des artifices qui sont évidemment indisponibles dans Koh-Lanta.