Alexandra (Koh-Lanta) : ses photos sans vêtements refont surfaces, ça crée une polémique totale

Alexandra est l’une des toutes nouvelles candidates de Koh-Lanta. Elle rejoint l’édition de Koh-Lanta les 4 Terres en intégrant l’équipe de l’Est. La jeune femme est déterminée à aller le plus loin possible car elle souhaite être une véritable héroïne aux yeux de ses filles. Mais au delà de ses attentes et de ce qu’elle souhaite présenter au public, les téléspectateurs ont mené leur enquête. Ils vont alors se lâcher en critiques à propos du physique d’Alexandra. En effet, elle n’est pas aussi apprêtée dans l’émission que sur son compter Instagram. Les internautes s’en donnent alors à cœur joie pour souligner ce détails avec humour.

Alexandra sur Instagram et Alexandra dans Koh-Lanta sont-elles bien les mêmes personnes ?

Alexandra participe à Koh-Lanta car c’est son rêve depuis toujours. Elle souhaite également montrer à ses filles que les héros sont bien réels et qu’ils peuvent se cacher en chacun de nous. Des intentions nobles pour celle qui aime se déguiser en Wonder Woman avec ses deux petites filles. En revanche, cela va beaucoup amuser les téléspectateurs. Si certains seront attendris par la démarche et l’ambition de la jeune femme, d’autres vont trouver hilarants de comparer la réalité avec les images de son comte Instagram.

En effet, sur les réseaux sociaux, Alexandra est une jeune femme rayonnante qui prend soin d’elle. Maquillée, coiffée et musclée, elle prend la pose dans des tenues qui laissent peu de place à l’imagination. En revanche, Koh-Lanta ne laisse pas le temps ni l’occasion aux aventuriers de se faire une beauté. De quoi donner l’opportunité aux internautes de la tourner en ridicule.

#Alexandra #KohLanta quand elle se fait recruter VS quand elle arrive dans l’émission pic.twitter.com/DGSEOg2HMN — Traveller (@MrTravellerFr) September 5, 2020

Twitter fait d’Alexandra une célébrité incontournable en faisant preuve de beaucoup d’humour

Les internautes sont en train de faire d’Alexandra un véritable mème sur Twitter. Mais il convient de noter que cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas ‘affection pour Alexandra. Bien au contraire, elle est en train de devenir l’une des favorites de cette édition. Car elle étonne le public par sono implication dans les épreuves. Cela contraste en effet beaucoup avec son attitude sur le camp. Et c’est justement cela qui rend la situation encore plus hilarante. Car Alexandra est capable d’avoir deux images opposées sans aucun problème. Serait-elle finalement une véritable héroïne ? Tente-t-elle de garder son identité secrète ? Pas de doutes que les fans d’Alexandra sont en train d’y réfléchir. Et pour la suite de l’aventure, ils ont hâte de découvrir par quels moyens Alexandra sera encore capable de les faire rire et de les impressionner à la fois.