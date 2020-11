Alexandra Koh-Lanta, son physique vivement critiqué, “Dégoutée” elle répond étonnamment !

Dans cette saison de Koh–Lanta, Les 4 Terres, une candidate est en train de marquer les esprits. Depuis le début du jeu, Alexandra impressionne les téléspectateurs. D’ailleurs, l’aventurière a récemment réussi à mener son équipe vers une nouvelle victoire. Néanmoins, la jeune femme subit de nombreuses critiques. Notamment, sur son physique !

Koh-Lanta, Alexandra vivement critiquée

La candidate de Koh-Lanta face aux injustices

Participer à une émission telle que Koh–Lanta est une véritable chance. Pourtant, cela suggère également une exposition médiatique. En très peu de temps, les aventuriers passent de l’anonymat à la notoriété. Et pour certains, cette étape est parfois difficile. Depuis sa création, le jeu de TF1 rassemble des millions de téléspectateurs. Généralement, le public félicite les performances des candidats. Néanmoins, certains participants peuvent-être la cible de critiques acerbes.

D’ailleurs, Alexandra en a fait l’amère expérience. Pourtant, en aucun cas, l’implication d’Alexandra dans le jeu n’a été remise en question. Par contre, elle est la victime de propos déplacés. Alors que lui reprochent certains fans de l’émission ? En réalité, rien si ce n’est qu’elle est jugée sur des aspects purement esthétiques ! Et ça, la jeune mère de 32 ans ne le supporte pas ! Car être jugée sur son physique est totalement stupide. Comme elle aime à le répéter, il existe deux poids deux mesures. Selon Alexandra, les femmes et les hommes ne sont pas sur le même pied d’égalité. Car régulièrement, les candidates féminines ne sont pas estimées à leur juste valeur. Pour Alexandra, il n’est pas toujours aisé d’être une femme exposée dans les médias.

Un véritable sentiment de dégoût

” J’avais l’impression de devoir en faire toujours plus, alors que certains ont du charisme ou de la légitimité dès le départ parce que ce sont des athlètes de haut niveau ou autre chose “. Dans cette récente interview, Alexandra livre son sentiment. Et les constatations sont édifiantes. ” J’ai remarqué que nous, les femmes, sommes très critiquées, nous, à cause de nos cheveux, de notre physique “. Au vu de cette déclaration, l’avis d’Alexandra est sans appel. Les garçons ne sont pas jugés comme les filles. ” Je ne comprends pas. Lorsque nous allons à Koh–Lanta, nous souhaitons montrer que nous pouvons être là, avec détermination, force mentale et physique et relever les défis. Quand, ce qui ressort, ce sont les choses superficielles comme ça, ça me dégoûte “.

Dans cet entretien, l’aventurière tient à préciser plusieurs points importants. Premièrement, elle affirme être une femme indépendante. Et deuxièmement, elle ne désire pas être jugée sur son apparence. Mieux, elle s’octroie le droit de ne pas être féminine lors des épreuves de Koh–Lanta. Même si dans un autre temps, elle n’hésite pas à faire preuve d’élégance et d’user de sa beauté sur son compte Instagram. Pour elle, il n’y a rien de contradictoire. Malheureusement, elle a appris à vivre avec ces critiques. Et même si elle ne les accepte pas, cela la motive encore plus. Depuis la fin de l’enregistrement, Alexandra a repris sa vie loin des caméras. Mais cette expérience lui aura permis de se durcir. Grâce à Koh–Lanta, les critiques ne l’ont pas affaiblie. Bien au contraire, cela a décuplé ses forces. ” Il est important d’être une femme indépendante et forte dans notre société “.

De toute évidence, Alexandra est loin de se laisser abattre. Ni rien ni personne ne semble pouvoir l’empêcher de se réaliser comme une femme et une battante !