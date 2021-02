Alexandra (Koh-Lanta), très inquiète pour la santé de sa fille: 11 hospitalisations et 8 opérations

La grande gagnante de Koh-Lanta, Alexandra vit de nouveau dans l’angoisse. En effet, la mère de famille doit une nouvelle fois faire face à la maladie de sa petite fille. Et pour cause, Lana doit subir sa 8e intervention chirurgicale. Touchée par un glaucome à l’œil, les médecins n’ont d’autres choix que de l’opérer à nouveau. La célèbre aventurière partage son angoisse avec ses fans. LD People vous explique tout.



Alexandra ( Koh-Lanta ) : un nouveau coup dur pour sa fille



Des années de stress



La célèbre aventurière de Koh-Lanta est en colère. Car une fois de plus, elle se retrouve à l’hôpital en compagnie de sa petite fille Lana. Elle publie donc une story pour faire part de sa tristesse. Sur les réseaux sociaux, elle partage une vidéo de son enfant attendant les médecins. » On est à l’hôpital pour une anesthésie générale de contrôle des yeux de ma petite héroïne Lana « . En effet, depuis de nombreuses années maintenant, l’enfant ne cesse de faire des allers-retours entre son domicile et les établissements de soins.

La fille d’Alexandra connaît ainsi de graves problèmes oculaires. Mais malgré plusieurs opérations, la maladie continue d’évoluer. Dès lors, une nouvelle hospitalisation se révèle nécessaire. Après son premier message, la gagnante de Koh-Lanta livre le verdict final des docteurs. Malheureusement, celui-ci n’est pas bon. LD People vous explique comment a réagi Alexandra. Et surtout pourquoi elle en veut au monde médical. Car selon elle, il existe de véritables lacunes en matière de soins spécialisés en France.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @peoplesnewsfr

11 hospitalisations, 8 opérations



Alexandra est une véritable battante. D’ailleurs, son parcours dans la célèbre aventure de Koh-Lanta est là pour en témoigner. Âgée de 32 ans, elle a toujours fait preuve d’une véritable ténacité face à l’adversité. Elle se bat telle une lionne pour élever correctement ses enfants et leur offrir le meilleur. Mais malgré toutes ses attentions, la jeune femme ne peut pas tout maîtriser. Ainsi, elle se sent parfois démunie face à la maladie de sa fille. De plus, la Covid-19 n’a rien arrangé. Car aujourd’hui, les médecins semblent trop occupés à combattre la pandémie et n’ont plus le temps de prendre en charge d’autres pathologies.

Ainsi, l’aventurière de Koh-Lanta crie sa colère. « On a fait le contrôle de Lana pour vérifier sa cataracte congénitale et la pression de son œil dû au glaucome. Ça fait plus de six mois que l’hospitalisation été repoussée à cause de la covid (…), mais là, j’ai appris qu’elle était un peu trop élevée que ça abîmait son nerf optique. On va devoir recommencer une opération rapidement « . Dans cette nouvelle publication, Alexandra en profite également pour critiquer la situation actuelle. Car il existe des choses incompréhensibles pour la candidate de Koh-Lanta. En effet, elle tire un triste bilan de l’état du monde médical en France. » Après ce qui me choque, c’est l’énorme manque de médecins spécialisés dans ce domaine et le manque de matériel des hôpitaux qui doivent se prêter entre eux « . Visiblement, Alexandra s’apprête donc à vivre de nouvelles heures angoissantes. Il reste désormais à espérer que cette 8e opération soit enfin la bonne pour la petite Lana.