Alexandra (Koh-Lanta): Union libre, mariage… L’aventurière lève le voile sur sa vie de couple

Libertinage, polygamie… Les internautes se sont vraiment laissés aller aux hypothèses les plus farfelues sur sa vie de couple. La grande gagnante de “Koh-Lanta, Les 4 Terres” a révélé aux journalistes de Pure People en quoi consistait sa relation avec son compagnon Hugo.

Alexandra la Wonderwoman a beaucoup évoqué ses deux adorables petites filles Lana et Fafali tout au long de son aventure. En effet, c’est pour elles que la maman de 32 ans s’est battue. Et ce sont elles qui lui ont donné la force de repousser chaque jour un peu plus ses limites. Au sein de la rédaction de LDpeople, on a sauté de joie lorsque Denis Brogniart a annoncé sa victoire vendredi 4 décembre dernier. En effet, on adore cette aventurière, talentueuse, ingénieuse, forte aussi bien physiquement que mentalement.

Pourquoi son compagnon Hugo se fait-il si discret ?

Et si son compagnon Hugo se fait discret, c’est parce qu’il est tout simplement de nature un peu timide. “On voit peu mon conjoint parce qu’il n’a pas spécialement envie d’être sur certaines photos. Il y sera peut-être plus tard, explique Alexandra. C’est juste qu’avec les filles, on aime bien prendre des photos. Lui est un peu plus réservé à ce niveau-là.“, explique la gagnante aux journalistes de Pure People.

Quand Alexandra avait juste indiqué vivre en union libre avec son chéri, les internautes avait aussitôt imaginé la belle brune être polygame ou libertine alors que cette dernière voulait dire qu’elle n’était ni “mariée ni pacsée“. “J’attends la demande en mariage“, se justifiait-elle ensuite.

“Pas de mariage à annoncer pour l’instant !”

Aujourd’hui, elle donne donc des nouvelles dans les colonnes de Pure People. “Pas de mariage à annoncer pour l’instant ! Après quand j’avais dit attendre la demande de mon compagnon, cela ne voulait pas non plus dire que je courrais après. S’il n’y a pas de demande, ce n’est pas grave, explique la maman de Lana et de Fafali. Ce n’est pas mon objectif de vie en ce moment. Un mariage, c’est vraiment un projet. Et là, ce n’est pas d’actualité pour moi.”

En tous cas, depuis sa victoire vendredi dernier, Alexandra savoure chaque instant passé avec ses filles. “Elles étaient super fières de moi. Elles m’ont même dit que j’étais leur super héroïne, c’était un moment rempli d’émotion…” Alexandra vit en ce moment sur un petit nuage. “Je suis heureuse de leur avoir montré qu’avec la volonté de ne pas baisser les bras, on peut réaliser ses rêves. J’ai réalisé mon rêve.” C’est un formidable message qu’elle vient ainsi de transmettre à ses deux filles. Félicitations à cette maman wonderwoman !