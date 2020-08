Alexandra Lamy: tourmentée et malmenée, ce moment “aberrant” sur sa vie de couple avec Jean Dujardin

Alexandra Lamy est une comédienne française bien connu du public. Elle est notamment devenue célèbre avec Jean Dujardin dans la fameuse série Un gars, une fille. Une série télévisée qui fait rire le public et qui permet aussi à Alexandra Lamy et à Jean Dujardin de se rapprocher. Tant et si bien qu’ils vivent une histoire d’amour qui durera pendant dix ans. Mais lorsqu’Alexandra Lamy va s’exprimer par rapport à la cérémonie des Césars, de nombreux internautes vont prendre son message pour de la rancœur envers son ex.

Alexandra Lamy déplore les polémiques incessantes sur Instagram

Alexandra Lamy et Jean Dujardin se retrouvent donc à jouer un couple dès 1999. Ils tournent ensemble très souvent et s’entendent à merveille. Tant et si bien qu’en 2003 ils annoncent officiellement être en couple. Mais leur histoire se soldera par un divorce, qui sera prononcé en décembre 2014. Cependant, ils restent proches car ne résument pas leur histoire aux mauvais moments. Mais certains internautes ne l’entendent pas de cette oreille lorsqu’Alexandra Lamy souhaite partager son soutien envers Adèle Haenel.

La cérémonie des Césars se déroulait en février dernier. L’ambiance était extrêmement tendue car Roman Polanski y présentait son film, J’accuse. L’opinion était divisée à propos de la légitimité de lui permettre de recevoir des récompenses pour son travail. Parce qu’il est sous le coup de plusieurs accusations, notamment envers des enfants mineurs. La police de Los Angeles le condamne mais trop légèrement d’après de nombreux médias. Le juge qui le condamnait souhaite alors reconsidérer l’affaire. Mais Roman Polanski fuit les États-Unis pour la France.

Elle apporte son soutien à Adèle Haenel et beaucoup de ses fans le lui reprochent

Dans le dernier film de Roman Polanski, Jean Dujardin joue le premier rôle. Et J’accuse est récompensé par l’académie des Césars par deux prix. Celui de la meilleure adaptation, des meilleurs costumes et celui du meilleur réalisateur. Lorsque le nom de Roman Polanski est annoncé pour ce César, la salle ne sait pas vraiment comment réagir. Et Adèle Haenel, une comédienne française, se lève pour quitter la salle. Alexandra Lamy trouve juste sa réaction. En signe de soutien, elle partage donc cette image qui va faire la une de nombreux médias, celle de la comédienne qui part en entendant le nom du réalisateur.

Mais les réactions ne sont pas tendres sous la publication Instagram d’Alexandra Lamy. En effet, les opinions sont divisées par rapport à cette affaire. Et plutôt qu’un débat constructif, elle va se retrouver accuser de vouloir causer du tord à son ex. Dans le magazine Elle, Alexandra Lamy raconte alors le torrent d’insultes auquel elle a du faire face. De quoi la rendre définitivement sceptique sur la bienveillance des internautes sur les réseaux sociaux. En effet, elle confie au magazine qu’elle ne se sent pas libre de s’exprimer comme elle le souhaite sur internet. Pour Alexandra Lamy, “on ne peut plus rien dire”.

Alexandra Lamy n’a pas de rancœur vis-à-vis de Jean Dujardin

Pourtant, elle tenait également à affirmer qu’elle ne conserve pas de rancœur par rapport à Jean Dujardin. En effet, après 10 ans passé ensemble dont cinq ans de mariage, Alexandra Lamy refuse de rester sur une note négative quand elle pense à cette relation. Jean Dujardin et elle ont eu des bons moments et elle ne veut pas devenir cette personne aigrie qui renie le positif. Aussi, elle est heureuse pour son ex qu’il ait refait sa vie. En effet, l’ex d’Alexandra Lamy est remarié aujourd’hui. Jean Dujardin épouse Nathalie Péchalat, une danseuse sur glace, en 2018.

Alexandra Lamy restera fidèle à elle-même et préférera se réjouir du bonheur de son ex-mari plutôt que l’inverse. En effet, elle confiait aussi à Paris Match qu’elle refusait de remettre en question dix années de vie commune avec Jean Dujardin. Alexandra Lamy ne regrette pas cette histoire même si elle se termine. Elle fait sa vie et eux ont la leur. Avec sa fille, Alexandra Lamy profite du soleil de l’été. Sans oublier au passage de fair la promotion du dernier film dans lequel elle joue.

Les projets s’enchaînent pour la comédienne

Alexandra Lamy tient l’affiche avec Miou Miou dans une comédie française rafraîchissante. Il s’agit de Belle fille. Nous sommes évidemment tous conviés dans les salles de cinéma pour faire un bon accueil au travail de la comédienne. Avec masques et respect des distances de sécurité, il est tout à fait possible de se rendre dans les salles obscures.

Alexandra Lamy se méfie peut-être davantage aujourd’hui des réseaux sociaux. Mais cela ne l’empêche pas de rester active sur Instragram. Et également de conserver son sens de l’humour pour nous faire hurler de rire.