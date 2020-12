Alexandra Rosenfeld absente de la cérémonie des Miss France, cette raison pour laquelle elle a décliné l’invitation!

La nouvelle élection de Miss France a eu lieu ce samedi 19 décembre 2020. Cependant, cette année était un événement tout à fait particulier. En effet, le célèbre concours de beauté fête ses 100 ans. Ainsi la directrice de l’élection, Sylvie Tellier a décidé de mettre les petits plats dans les grands. En direct du Puy du Fou, le show était donc très attendu. Afin de marquer le coup, toutes les lauréates de ces dernières années étaient invitées à la cérémonie. Pourtant, certaines ont pourtant décliné l’invitation. Parmi celles-ci, Alexandra Rosenfeld a décidé de ne pas participer à la soirée. LD People revient sur les motivations de l’ancienne reine de beauté.

Alexandra Rosenfeld : une invitation poliment refusée

Quelques grandes absentes

Cette élection Miss France 2020 restera dans toutes les mémoires. En effet, il s’agissait de la 100e cérémonie désignant la plus belle femme de France. Ainsi, un véritable parterre de stars était présent pour l’occasion. Parmi toutes les célébrités, les anciennes Miss France étaient bien évidemment de la partie. Pourtant, les téléspectateurs ont rapidement remarqué quelques absentes. Ainsi, l’ancienne grande dame du Comité Miss France Geneviève de Fontenay n’a pas souhaité participer à la soirée.

En effet, il existe un véritable conflit entre l’ancienne et l’actuelle responsable de l’événement. Mais la dame au chapeau n’était pas la seule grande absente de la soirée. En effet, d’anciennes gagnantes du concours n’ont pas non plus accepté le carton d’invitation. Alexandra Rosenfeld montre également son éloignement de l’institution. Dans un très long message, elle s’explique sur cette décision. LD People revient sur les explications détaillées livrées par la Miss France 2006.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexandra Rosenfeld (@alexandrarosenfeld)

Une page de sa vie définitivement tournée

Alexandra Rosenfeld paraît donc ne plus vouloir participer aux événements concernant de près ou de loin l’élection Miss France. Même si elle ne renie pas ce passé glorieux, le temps est venu pour elle de se concentrer sur d’autres sujets. Mais afin d’être très claire sur cette décision, la belle jeune femme souhaite expliquer les motivations de ce choix. Aujourd’hui maman de deux enfants, Alexandra Rosenfeld reconnaît néanmoins que ce sacre a changé sa vie. Mais elle rappelle qu’à l’époque, elle avait seulement 18 ans. Aussi, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis cette élection. La jeune femme se dit également très heureuse d’avoir fait de magnifiques rencontres grâce à sa participation au concours. Cependant, elle confirme s’être éloignée quelque peu de ce monde récemment. Elle livre donc une longue explication sur les réseaux sociaux.

” Je ne me rends plus aux regroupements officiels de Miss et aux élections, ou très rarement, car je ne me sens pas à l’aise. J’essaye, pourtant “. En effet, la mère de famille ne se sent plus en accord avec ces obligations dues au protocole. ” Quand on m’envoie une feuille de route où il est écrit : ‘ porter une robe longue ou un tailleur noir ‘, je ne peux plus. Je ne veux plus de cette concurrence sur le physique ou même de devoir faire bonne figure “. Dès lors, le message semble parfaitement être passé auprès de Sylvie Tellier. Ainsi, la responsable du comité prend acte de la décision d’Alexandra Rosenfeld. Et si elle respecte ce choix, elle demande néanmoins aux anciennes Miss France de ne pas oublier d’où elles viennent. Pourtant, Alexandra Rosenfeld semble avoir pris une décision ferme et définitive. Car aujourd’hui, son bonheur est ailleurs.