Alexandra Rosenfeld: des photos dingues qui mettent tout le monde d’accord !

Alexandra Rosenfeld est une jeune femme de 33 ans. Ancienne Miss France, elle apparaît dans plusieurs émissions de télévision depuis son élection jusqu’à aujourd’hui. Alexandra Rosenfeld est également professeur de yoga. Elle est la compagne du journaliste Hugo Clément et elle est la mère de deux filles, Ava et Jim. Ses fans la suivent sur Instagram notamment, où elle cumule environ 260 000 abonnés. Des abonnés qui sont, comme à chaque fois, prompts à la polémique. Mais ils tombent tous d’accord lorsqu’il s’agit de parler de la beauté d’Alexandra Rosenfeld. En effet, depuis son élection en tant que Miss France en 2006, la jeune femme n’a rien perdu de ses atouts charmes. Mais voyez plutôt par vous-même les photos sensationnelles qu’Alexandra Rosenfeld partage sur son compte Instagram.

Alexandra Rosenfeld reste un vrai canon de beauté malgré les années qui passent

Alexandra Rosenfeld possède un charme irrésistible. Ses fans peuvent alors la couvrir de compliments lorsqu’ils découvrent ses dernières publications sur les réseaux sociaux. Mais Alexandra Rosenfeld a beau avoir un physique ravageur, ses posts Instagram ne tournent pas qu’autour de cela. C’est pour cette raison que les photos d’elles sont souvent les seules qui mettent tous ses fans d’accord. Et encore, ils peuvent également susciter la jalousie de certains. Mais la belle Alexandra Rosenfeld sait faire preuve de dérision lorsque cela arrive. Par exemple, sa photo du 6 août dernier était accompagnée d’une remarque hilarante.

En effet, une personne lui aurait fait savoir qu’elle ne pourrait pas se vanter de ses abdominaux une fois qu’elle aurait eu des enfants. Or, Alexandra Rosenfeld est mère de deux petites filles. La première, Ava, est née en 2010 et la seconde, Jim, est née en 2020. Et ses grossesses n’ont rien enlevé de son physique de rêve à Alexandra Rosenfeld.

Voir cette publication sur Instagram Merci 😂😂 Une publication partagée par Alexandra Rosenfeld (@alexandrarosenfeld) le 6 Août 2020 à 3 :37 PDT

L’humour est à ajouter à la longue liste des qualité de la belle

Alexandra ne va pas se vexer de quelques remarques de ce genre. Bien que certains de ses abonnés supposent important de prendre sa défense, tout le monde remarque rapidement que l’humour fait partie des qualités de la belle. En effet, Alexandra Rosenfeld est bien dans son corps et bien dans sa tête. L’ancienne Miss France est également une ancienne athlète. Elle a notamment été la championne départementale cadette sur plusieurs épreuves. Sur celles du 1000 mètres, 2000 mètres et en saut en hauteur. Pendant 10 ans, la course faisait partie de sa vie. Il faut alors croire qu’elle garde les réflexes de la sportive de haut niveau qu’elle était. Car ses abdominaux et ses jambes fuselées sont splendides.

Les posts Instagram d’Alexandra Rosenfeld séduisent ses fans à tous les coups

Mais ce ne sont pas toujours des images de son corps athlétique et des blagues que partage Alexandra Rosenfeld. En effet, elle est également engagé à lever le voile sur des pratiques qui la révoltent. En tant que compagne d’Hugo Clément, elle ne peut que trop être au courant des drames qui frappent la planète. Car Hugo Clément est un journaliste qui n’hésite pas à pointer du doigt les problèmes du monde. Drames sociaux, environnementaux ou qui concernent la cause animal, le compagnon d’Alexandra Rosenfeld est un homme engagé. Bien qu’ils ne soient pas mariés, ils sont très complices et amoureux. Ensemble depuis 2018, ils sont les heures parents de la fille cadette d’Alexandra Rosenfeld, Jim.

L’ancienne Miss France partage donc également des photos d’elle sans se soucier de se mettre en valeur. Éblouissante au naturel, ses fans s’accordent à dire qu’elle pétille. Son sourire et son regard suffissent alors à les faire craquer. Et ils sont tout aussi séduits par les engagements de la jeune femme sur le terrain. En effet, Alexandra Rosenfeld relaye souvent des informations au caractère dramatique afin de faire réagir ses fans. Mais dans ce domaine, c’est bien évidemment Hugo Clément qui est le maître du genre.

Voir cette publication sur Instagram 💔🙏 Une publication partagée par Alexandra Rosenfeld (@alexandrarosenfeld) le 31 Juil. 2020 à 1 :09 PDT

Ce que les abonnés adorent c’est de pouvoir l’admirer en toute simplicité

Les fans d’Alexandra Rosenfeld saluent ses engagements et apprécient ses traits d’humour. Mais, il faut bien l’admettre, ils sont encore plus friands des posts Instagram qui mettent en avant simplement la jeune femme. Comme ce dernier, en date du 13 août, qui est un selfie sublime. Alexandra va recevoir des compliments à la chaîne pour cette simple photo dans laquelle elle se montre naturelle et souriante. Ses fans remarquent que ses yeux pétillent et que d’être heureuse lui va merveilleusement bien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexandra Rosenfeld (@alexandrarosenfeld) le 13 Août 2020 à 10 :23 PDT

Comment ne pas tomber sous la charme de l’ancienne Miss France ? La compagne d’Hugo Clément est sans aucun doute une personne au cœur d’or. Mais elle peut également se vanter d’être une femme sublime qui ne manque pas de charisme. Qu’elle prenne la pose en toute simplicité, qu’elle arrose ses plantes ou qu’elle casse des pignons de pin à même le sol, Alexandra Rosenfeld va susciter des commentaires très flatteurs de la part de sas communauté de fans.

Voir cette publication sur Instagram Casse nuts versus Pignon de pin Une publication partagée par Alexandra Rosenfeld (@alexandrarosenfeld) le 10 Août 2020 à 8 :01 PDT

Alexandra Rosenfeld partage également des moments en famille avec ses fans

Alexandra n’a pas fini d’éblouir ses abonnés. Sur Instagram, ils attendent évidement avec impatience les nouvelles photos de la belle. Ce sera soit l’occasion de rire, soit celle de s’informer, ou bien encore de participer à des actions citoyennes, mais surtout, ce sera l’occasion de l’admirer et de prendre de ses nouvelles. Car si Alexandra Rosenfeld prend soin de masquer le visage de ses filles dans ses publications, elle ne se prive pas pour autant de partager avec ses fans des moments privilégiés en famille.

Voir cette publication sur Instagram 😁Les 3 Grâces😁 Une publication partagée par Alexandra Rosenfeld (@alexandrarosenfeld) le 1 Août 2020 à 8 :34 PDT

Les amours de sa vie se baignent et jouent dans la piscine. Alexandra Rosenfeld aurait pu choisir de garder cette photo pour elle mais elle sait que ses fans vont la trouver absolument charmante. C’est alors dans cet esprit qu’elle alimente son compte Instagram. Et ce ne sont pas ses abonnés qui vont y trouver quelque chose à redire.