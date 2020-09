Alexandra Rosenfeld fait du yoga sans vêtements, on voit tout, au bord de sa piscine

Alexandra Rosenfeld est une ancienne Miss France. Élue en 2006, elle s’engage par la suite à prêter sa notoriété à des causes nobles. Ainsi, elle participe notamment au rallye Aicha des Gazelles au Maroc en 2009. Enfin, elle se fait une place d’animatrice à la télévision quelques temps. Aujourd’hui reconvertie en professeur de yoga, elle garde une silhouette de rêve et développe une souplesse fantastique. Et comme si cela ne suffisait pas à attirer l’attention de la Toile, Alexandra Rosenfeld va en rajouter une couche. Enfin, c’est plutôt son compagnon qui va la trahir. En effet, il va partager une photo d’elle sans vêtements en train de faire du yoga au bord de leur piscine. Hugo Clément prendra soin de masquer ce que la censure d’Instagram ne tolère pas.

Alexandra Rosenfeld profite du soleil et de sa chaleur

Alexandra Rosenfeld est en ration avec Hugo Clément, le journaliste, depuis le mois de juin 2018. Ensemble, ils ont une fille qui s’appelle Jim et qui est née le 3 janvier 2020. Il n’aura donc pas fallu longtemps à Alexandra Rosenfeld pour retrouver la ligne à la suite de sa grossesse. De plus, bien qu’il s’agisse du premier enfant d’Hugo Clément, ce n’est pas le premier de l’ancienne Miss France. En effet, elle est également la maman de Ava, née le 23 août 2010 et fruit de son union avec le rugbyman Sergio Parisse.

Mais vous pouvez constater que les deux grossesses d’Alexandra Rosenfeld ne l’ont pas empêcher de retrouver le corps de ses 20 ans. Mieux encore, grâce à sa reconversion en professeure de yoga, elle est sûrement encore plus en forme qu’auparavant. Son compagnon ne pouvait certainement pas assister à ses étirements au bord de la piscine sans immortaliser ce moment. Mais Hugo Clément ne souhaite pas pour autant que le monde entier découvre l’anatomie complète de sa compagne. Alors, grâce à l’ajout de texte dans sa story il va courir c que la plateforme ne lui aurait pas permis de montrer.

Hugo Clément dévoile une des pose de yoga de sa compagne en story Instagram

Voir cette publication sur Instagram Sonate sudiste ❣️ Une publication partagée par Alexandra Rosenfeld (@alexandrarosenfeld) le 17 Août 2020 à 1 :34 PDT

Alexandra Rosenfeld est sublime, même de dos. Sans aucun vêtement, ou presque, elle tend les bras en l’air pour tenir la position de l’arbre. Son compagnon va également ajouter “Freedom” à l’encre bleu sur le bras droit de l’ancienne miss France. Car ce n’est effectivement que ce sentiment qui vient à l’esprit à la contemplation d’une telle image. En tout cas, il aurait peut-être pu en être autrement si Hugo Clément avait choisi d’immortaliser une autre des positions de yoga de sa chère et tendre. Alexandra Rosenfeld va donc encore une fois se retrouver au centre des discussions sur la Toile. Mais la belle sait parfaitement qu’elle ne pourra qu’attirer l’attention de ses fans avec une telle image. À sa décharge, c’est effectivement son compagnon qui partage sa photo. Mais c’est bien elle qui a choisi de faire du yoga sans vêtements, en toute liberté.