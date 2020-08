Alexandra Rosenfeld magnifique en “Bikini” elle recadre violemment un internaute !

Après avoir posté une photo d’elle en bikini en story Instagram, Alexandra Rosenfeld a reçu, à ce sujet, une remarque auquel elle ne pouvait pas s’attendre et qui l’a fait beaucoup rire. Explications.

Alexandra Rosenfeld recadre avec humour un internaute

Il y a quelques heures, en story Instagram, Alexandra Rosenfeld a publié une photo d’elle où elle s’affiche fièrement en bikini. Ventre musclé, silhouette parfaite, tout pour faire fondre les internautes. Sauf que comme toujours, des haters ont voulu faire les malins en critiquant à tout va, mais cette fois-ci l’utilisateur est tombé à côté avec son message : “Tu verras quand tu auras des gosses, tu feras moins la maligne devant ton miroir”. En effet, l’ancienne Miss France a déjà eu des enfants : D’abord en 2013 avec la naissance d’Ava aux côtés de son ex-compagnon le joueur de rugby Sergio Parisse, puis cette année en janvier en donnant naissance à Jim issu de sa relation avec le journaliste Hugo Clément.

Voir cette publication sur Instagram Merci 😂😂 Une publication partagée par Alexandra Rosenfeld (@alexandrarosenfeld) le 6 Août 2020 à 3 :37 PDT

Du coup, le message de l’internaute a fait beaucoup rire la principale intéressée et pour s’amuser un peu, Alexandra Rosenfeld a posté la même photo, en publication, sur le réseau social, avec un petit “Merci” et des emojis mort de rire, en légende. L’ancienne Miss France a également eu le soutien de deux personnalités qui ont voulu s’amuser également. D’abord Clara commente avec sarcasme un : “tu verras après tes 25 ans, tu feras mois la maligne“, ensuite c’est Jade Leboeuf qui ajoute un commentaire : “Que les gens peuvent être bêtes”. Comme quoi, être méchant ça ne marche pas toujours et tant mieux.

En vacances avec ses filles et son compagnon

Il y a quelques jours maintenant, le samedi 2 août 2020 plus exactement, Alexandra Rosenfeld a partagé un tendre cliché de son compagnon Hugo Clément entouré de leurs filles Ava et Jim. Les deux fillettes s’amusent dans la piscine autour du compagnon de la Miss France 2006. Ce dernier porte la petit Jim dans ses bras pendant que Ava grimpe sur son dos. Une photo qui montre le bonheur de la petite famille qui fait la fierté de la maman, qui a notamment écrit en légende : “Les 3 Grâces”.

Voir cette publication sur Instagram 😁Les 3 Grâces😁 Une publication partagée par Alexandra Rosenfeld (@alexandrarosenfeld) le 1 Août 2020 à 8 :34 PDT



Mais comme sur chaque photo de ses filles qu’Alexandra Rosenfeld partage avec ses fans, elle ne manque pas de cacher leur visage pour préserver leur anonymat. Le cliché a rapidement fait sensation, recueillant des milliers de likes en seulement quelques heures ainsi qu’une multitude de commentaires. Le couple a aussi pu se replonger dans les souvenirs de leur rencontre, lors d’un tournage de Fort Boyard : “C’est vrai que c’est très symbolique pour nous de revenir sur Fort Boyard. Maintenant, nous sommes les heureux parents d’une petite fille qui est un bébé Fort Boyard” avait dit Hugo Clément avant la diffusion du numéro le samedi 1er août.