Alexandra Rosenfeld "Miss France": nous montre totalement son corps hyper tonique !

Alexandra Rosenfeld répond de la plus belle manière aux critiques et aux attaques dont elle était la cible. Il y a quelques jours la magnifique jeune femme postait un cliché, en story de son compte Instagram, sur lequel on découvrait sa silhouette sculpturale, ses jambes galbées, ses abdos très bien dessinés et sa taille de guêpe. Un selfie dans un maillot deux pièces, rouge, très échancré, qui met parfaitement ses formes en valeur ; un corps véritablement sculpté telle une véritable déesse.

Voir cette publication sur Instagram Merci 😂😂 Une publication partagée par Alexandra Rosenfeld (@alexandrarosenfeld) le 6 Août 2020 à 3 :37 PDT

Bien qu’Alexandra Rosenfeld ait accouché d’une petite fille le 3 janvier dernier, elle semble avoir retrouvé sa ligne et en fait profiter ses fans. Une manière de répondre aux attaques dont elle a été la cible quand une internaute lui envoyait ce message pas très sympathique: ” Tu verras quand tu auras des gosses, tu feras moins la maline devant ton miroir ! ” avait écrit une de ses followers. Une remarque qui a visiblement marqué l’ancienne Miss France qui a donc décidé de réagir, par un simple ” Hahahah ” en message privé. Comme quoi, la vengeance est un plat qui se mange froid !

Alexandra décidait alors de publier aussi cette photo sur son feed Instagram, accompagnée en légende d’un simple ” merci “, souligné par une émoticône “mort de rire”. Un message qui venait donner le coup de grâce à ses détracteurs. En quelques mois, la jeune femme de 33 ans a récupéré un corps des plus magnifiques. Si elle était déjà l’heureuse maman d’un enfant depuis 2013, la professeur de yoga semble parfaitement savoir comment revenir à son poids de forme et à ses muscles apparents mais sans exagération. Un corps et une silhouette qui sont sûrement le résultat d’un travail acharné qui a porté ses fruits pour le plus grand bonheur de ses fans qui peuvent s’extasier devant son allure de rêve.

Une belle leçon de courage pour ceux qui s’étaient moqués d’elle et à qui elle rend la monnaie de la pièce. Si ce n’est pas la première fois qu’on s’attaque à son physique, Alexandra Rosenfeld sait parfaitement comment répondre. En 2019, elle publiait ce message : ” Je suis comme je suis. Vous pensez être qui pour dire aux gens : Trop maigre, trop gros, trop ci, ou trop ça ? J’ai toujours mangé pour 4, et pourtant, j’ai entendu cette phrase toute ma vie. Eh bien, c’est comme ça ! “. Car oui, Alexandra a toujours été mince, voir très mince, et même si à une époque elle se gavait littéralement de fast-food pour tenter de prendre quelques kilos, jamais rien n’y a fait. Ce serait véritablement sa morphologie et lui aura donc fallu peut-être moins d’efforts que les autres mamans pour retrouver son corps de jeune femme.

Voir cette publication sur Instagram « Gentil n’a qu’un œil » Une publication partagée par Alexandra Rosenfeld (@alexandrarosenfeld) le 31 Juil. 2020 à 3 :12 PDT

Dans ce superbe maillot de bain échancré, la nouvelle jeune maman affiche un ventre parfaitement plat et une silhouette parfaite qui aura probablement fait monter la température de ses followers en cette chaude journée d’été. La compagne du journaliste Hugo Clément, a visiblement perdu ses kilos de grossesse et s’affiche sans complexe, assez dévêtue pour remettre à leur place ceux qui l’avaient violemment critiquée. Une belle revanche pour celle qui a subi les moqueries dès sa plus tendre enfance. Plus grande que la moyenne et plus mince que la plupart de ses camarades, Alexandra Rosenfeld a subi pas mal de remarques lors de son adolescence. En devenant Miss France, et aujourd’hui, avec un corps de jeune femme retrouvée suite à son accouchement, c’est encore une belle leçon qu’elle donne, à ceux qui auraient mieux fait se taire avant de la mettre au défi.