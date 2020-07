Alexandra Rosenfeld poste un rare cliché adorable de ses filles Ava et Jim

En début d’année, Alexandra Rosenfeld a accouché de son deuxième enfant : une fille prénommée Jim. Elle est le fruit de son compagnonnage avec le célèbre journaliste Hugo Clément. Cette mère de famille heureuse poste de manière régulière des photos de sa vie quotidienne. Ce fut une fois de plus le cas le 25 juillet dernier.

L’idylle entre Alexandra Rosenfeld et le fameux journaliste Hugo Clément a tout du conte de fée. Leur histoire d’amour a débuté, il y a deux ans, suite à une rencontre durant le tournage du programme de France 2 « Fort Boyard ». Le coup de foudre a été immédiat entre les deux jeunes gens. Valérie Damidot avait vanté les qualités d’Hugo Clément auprès de la jeune femme. « Tu vas voir, il est vraiment très sympa m’avait-elle dit. Bon, et puis finalement, je l’ai trouvé plus que sympa », avait indiqué l’ex Miss Languedoc. Peu de temps après le début de leur idylle Alexandra, déjà mère d’Ava qui a 10 ans, tombe enceinte. Le 3 janvier 2020, elle accouche d’une fille prénommée Jim. C’est le premier enfant pour le journaliste Hugo Clément. Les deux parents sont totalement comblés par cet événement.

💐 coucou 💐

Deux enfants adorables

Cette famille recomposée est pleinement épanouie. Alexandra Rosenfeld, Miss France 2006, poste régulièrement des clichés sur son compte Instagram. Cette mère de famille comblée est contente que ses deux filles s’entendent à merveille. Elle partage des clichés de ses deux progénitures qui sont très mignons et les fans d’Alexandra Rosenfeld adorent. Toutefois, Miss France 2006 fait toujours attention à masquer leur visage. Elle veut éviter que les enfants soient reconnus ou subissent une pression liée à la célébrité. Les deux parents de Jim et Ava étant connus tous les deux. Le 25 juillet dernier, l’ex épouse de Sergio Parisse a posté une photo mignonne où l’on distingue Ava en train de jouer avec sa sœur Jim qui rigole, sur un tapis de jeu.

Jamais loin des yeux, jamais loin du cœur #mumoftwo

Une entente parfaite entre les Jim et Ava

Ava est une grande sœur très attentionnée et responsable. Elle aime beaucoup jouer avec Jim. Le cliché a beaucoup touché Hugo Clément qui a évidemment réagit en postant le commentaire suivant « Respectivement 8e et 9e merveille du monde. En toute objectivité ». Une remarque pleine d’amour. Clara Luciani, chanteuse très en vogue y est allée aussi de son commentaire : « Mes beautés intersidérales », a-t-elle indiqué. Les fans d’Alexandra Rosenfeld ont aussi abondement commenté le cliché avec beaucoup de tendresse et d’amour. « Les enfants sont vraiment à croquer », « profitez bien en famille », ou encore « quel joli duo ». Hugo Clément peut être fier. Le journaliste est très en vue ces derniers temps. Il milite pour la cause écologique depuis de nombreuses années et dénonce les conditions de vie des animaux dans les exploitations et dans les abattoirs. Ce vegan fait de nombreux reportage pour mettre en avant ses convictions en la matière.