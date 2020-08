Alexandra Rosenfeld prend une décision radicale inattendue pour ses filles Jim et Ava

Alexandra Rosenfeld fait une annonce de taille sur Instagram. Elle a décidé de prendre un nouveau départ, loin de Paris. Avec elle, elle emmène ses deux filles et son compagnon. Alexandra Rosenfeld ne part pas non plus dans une toute nouvelle vie. Mais un déménagement est une véritable étape dans la vie. Elle partage la nouvelle avec ses abonnés sur Instagram, l’occasion de préciser comment va se dérouler la suite de ses cours de yoga.Tous les détails dans la suite de l’article.

Alexandra Rosenfeld, les débuts

Alexandra Rosenfeld est une professeure de yoga aujourd’hui. Mais lorsqu’elle se fait connaître du grand public, c’est en étant élue Miss France. Nous étions alors en 2006 et Alexandra Rosenfeld est officiellement la 76ème Miss que la France ait connu. Par la suite, elle est aussi élue Miss Europe. La jeune femme grandit dans l’Hérault et ce concours de beauté va lui ouvrir des portes inespérées. En effet, à la fin de ses études de tourisme, et suite à son élection de Miss, elle parcourt le monde. Son rôle d’ambassadrice de beauté française lui vaut de voyager dans de nombreux pays.

Ensuite, elle met à profit sa notoriété acquise pour participer à des actions engagées. Elle rejoint notamment des jeux télévisés pour récolter des fonds pour diverses associations. En 2006, elle participe alors à Fort Boyard pour l’association France Choroïdérémie. Une association qui participe financièrement à la recherche et qui accompagne les malades et leurs familles. La maladie est rare. Elle est liée à la mutation d’un gène présent sur le chromosome X. Ce dernier entraîne une dégénérescence des vaisseaux choroïdiens, de l’épithélium pigmentaire rétinien ainsi que des photorécepeteurs présents dans les yeux.

Alexandra Rosenfeld continuera ensuite de prêter son nom à des associations en tout genre. Elle participera de nombreuses fois à Fort Boyard pour des associations. Et en 2009, elle participe au rallye Aicha des Gazelles au Maroc. Il s’agit du seul Rallye 100% féminin et c’est donc l’occasion de mettre les femmes sur le devant de la scène.

Sa vie privée, un contexte qui va jouer dans sa grande annonce

Par la suite, elle sera présente à la télévision. Présentatrice, consultante ou dans des documentaires divers, Alexandra Rosenfeld ne disparaît pas vraiment du paysage audiovisuel français. Et depuis 2018, elle est en couple avec Hugo Clément. Un journaliste engagé qui milite notamment pour la cause animale. Ensemble, ils ont une fille prénommée Jim. C’est la première fille d’Hugo Clément mais la deuxième d’Alexandra Rosenfeld. En effet, elle est la mère d’Ava qu’elle a eu avec son premier époux, Sergio Parisse. Ils divorçaient après trois ans de mariage, en 2013.

Et la vie d’Alexandra Rosenfeld est donc encore sur le point de changer. En effet, elle ne s’apprête pas à changer de situation familiale ou sentimentale. Mais elle choisit un changement de décor qui n’est pas sans conséquences. Elle emmène ses fille et son compagnon avec elle et annonce qu’il est temps pour elle de quitter Paris.

Alexandra Rosenfeld déménage

Alexandra Rosenfeld prévoit de poser ses valises dans elle sud-ouest. Ses cours de yoga se donneront là-bas dorénavant. Mais pour que la transition s’effectue en douceur, elle rassure ceux qui suivaient ses cours à Paris. Alexandra Rosenfeld prévoit de passer deux jours par semaine dans la capitale.

Direction Biarritz donc pour Alexandra Rosenfeld et sa petite famille. Une nouvelle vie s’offrent à eux, loin des tumultes de la capitale de la France. Car il est bien connu qu’à Paris, personne n’a le temps de rien. Alors que dans le sud de la France, la tendance est plutôt du côté de prendre son temps. Une nouvelle vie en quelque sorte pour l’ancienne Miss France. Dans les commentaires, ses fans réagissent très bien, hormis quelques yogis parisiens déçus de la voir partir. Dans l’ensemble, ses abonnés s’accordent pour souhaiter de la réussite dans la suite de ses projets à Alexandra Rosenfeld.

Une grande étape dans une vie, un nouveau chapitre

Une décision qui n’est jamais facile à prendre. mais peut-être que les convictions écologiques d’Hugo Clément alliées au contexte pandémique de cette année auront plus facilement décidé la jeune femme à déménager pour une région plus verte. En effet, la contexte sanitaire actuel est alarmant et dans les grandes villes, il devient difficile de se déplacer sans prendre de risques.

Les filles d’Alexandra Rosenfeld et d’Hugo Clément vont pouvoir grandir plus proche de la nature qu’elles n’auraient pu le faire à Paris. Choix de cœur ou de raison, il faut évidemment souhaiter à Alexandra Rosenfeld et à sa famille que les deux soient impliqués. En effet, un des principes de la vie de l’ancienne Miss France est de se donner les moyens d’être heureuse et épanouie. Le yoga l’aide a y parvenir alors son choix de déménager est certainement pris en toute connaissance de cause. En attendant les photos Instagram de leur nouveau lieu de vie, les fans d’Alexandra Rosenfeld lui souhaite de la réussite et beaucoup de bonheur.