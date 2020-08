Alexandre Debanne fête ses 60 ans: qu’est devenu l’ex-présentateur phare de TF1 ?

Alexandre Debanne était un présentateur phare de TF1. Depuis plusieurs années, il a quitté l’univers de la télévision. Aujourd’hui, l’homme s’investit dans ses hobbies : les voyages et le sport. Alexandre Debanne consacre aussi une partie de son temps à l’écologie.

En avril dernier, Alexandre Debanne a récemment fêté ses 60 bougies. Durant les années 1990, il était l’un des présentateurs parmi les plus populaires du paysage audiovisuel français. En 1996, sa vie bascule car il est victime d’un terrible accident de moto. Il décide alors de quitter la télévision. Pendant plusieurs années, Alexandre Debanne animait l’émission Vidéo Gag, en compagnie de Bernard Montiel. Ce programme était un énorme succès à la télévision avec des audiences considérables. Alexandre Debanne était régulièrement reconnu dans la rue. C’était une vraie vedette. Il a également présenté le programme La Roue de la fortune. Il était sous le feu des projecteurs. Toutefois, on a pu le voir dans le programme « Le Grand concours des animateurs ».

Alexandre Debanne

Un changement de vie

Depuis son départ de la télévision, Alexandre Debanne a changé de vie. Il en profite pour vivre pleinement ses passions : les voyages et le sport. Il œuvre aussi pour une cause qui lui tient à cœur : l’environnement. Malgré son accident de la route au milieu des années 1990, Alexandre Debanne continue d’être passionné par les sports mécaniques. Il a eu l’occasion de concourir sur plusieurs courses mythiques comme le célèbre Dakar mais aussi l’Afrika Eco Race. En janvier 2020, il l conduisait un buggy Canam X3 turbo. Avec son compère Patrick Lardeau, ils ont fini à la 29e place après plusieurs journées compliquées.

La chute à moto : un tournant

Alexandre Debanne continue de faire beaucoup de sport. Il a fait un trait sur le monde de la télévision. « Ce n’était pas ma vie », a-t-il expliqué, en janvier 2020, au quotidien régional Nice-Matin. « Je me suis retrouvé dans des émissions, à faire des choses qui, malgré l’argent et la célébrité, ne me plaisaient plus. Je ne prenais aucun plaisir. Je ne crache pas dans la soupe et ne regrette rien. L’accident a été un tournant dans le sens où cela a entraîné la création du Raid Amazones ». Depuis une vingtaine d’années, cette course Raid Amazones est devenu essentiel pour lui. Il s’agit d’une aventure sportive féminine, fondée sur l’entraide et le dépassement de soi et solidarité. Alexandre Debanne est régulièrement sur le terrain pour aider les équipes.

L’homme est aujourd’hui pleinement épanoui dans ce nouveau rôle. De nombreuses célébrités de la télévision ont parfois du mal à se reconvertir ou à trouver un sens à leur vie. Pour Alexandre Debanne, la transition s’est bien passée. Avec les années qui ont passé, l’homme a eu l’occasion d’avoir une vraie réflexion sur le sens de la vie. Aujourd’hui, il fait une activité qui lui plait et qui est en adéquation avec ses valeurs. Alexandre Debanne a toujours été un homme avec du cœur.