Alexandre et Mathieu (L’amour est dans le pré): victimes d’insultes et de menaces

Ce lundi 14 décembre, Mathieu et Alexandre ont fait le bilan de l’émission “l’amour est dans le pré” devant Karine Le Marchand. S’ils se sont bien trouvés grâce à l’émission, ils sont aussi passés par quelques moments difficiles…LD People va vous en dire plus.

La violence des messages homophobes

Mathieu, éleveur de taureaux de Camargue de 44 ans, et Alexandre, cavalier d’entraînement dans une écurie de course de vingt ans son cadet, ont eu un véritable coup de cœur face aux caméras de L’amour est dans le pré 2020. A l’heure du bilan, le couple ne regrette pas du tout son passage dans l’émission et ça, malgré les menaces ou insultes reçues sur les réseaux sociaux : “L’après diffusion a été compliquée. On a reçu une salve de messages homophobes. Je ne m’attendais pas à autant de violence” a notamment expliqué le couple.

Mathieu et Alexandre vont plus loin ensuite et espère que si il y a un nouveau couple gay dans l’émission, M6 devait faire attention à la santé psychologique des deux : “J’enjoins M6, si un jour il y a un ou une autre homo dans l’émission, de bien s’assurer que cette personne ait le cuir solide et la capacité psychologique de faire face à ça parce que c’est violent“. Pour autant, le couple ne regrette rien et espère tout de même qu’ils ont pu faire avance la cause grâce à l’émission.

L’amour est dans le pré : Une grosse frayeur pour Alexandre il y a quelques mois

Dans une récente interview, le couple nous a confié récemment avoir vécu un moment très angoissant il y a plusieurs mois. En effet, à peine installé chez Mathieu, Alexandre s’est en effet gravement blessé : J’avais réussi à trouver un travail dans une écurie à Marseille dix jours après m’être installé chez Mathieu. Mais le premier jour, je me suis fait une triple fracture de l’humérus, une fracture ouverte à la tête à cause d’un coup de pied, une autre au niveau de l’arcade. J’ai des plaques et des broches dans le bras” nous a-t-il notamment dit.

« L'amour est dans le pré » : « Notre mariage sera simple, à notre image », annoncent Mathieu et Alexandre

Le jeune homme poursuit son propos et indique qu’il devait changer de voie au niveau de son travail parce qu’il ne pourra pas tout de suite reprendre ce qu’il faisait avant : “Je suis inapte au travail avec des chevaux de course pendant au moins un an. Il va falloir songer à une reconversion. Je vais entamer une formation dans l’immobilier pour être agent commercial”. La rédaction de LD People souhaite bonne chance au jeune homme.