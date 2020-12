Alexandre (L’amour est dans le pré), grièvement blessé, ce terrible accident qui a failli lui coûter la vie

Durant cette saison 15 de L’Amour est dans le pré, deux candidats semblent déjà avoir marqué les téléspectateurs. En effet entre Mathieu et Alexandre, les événements s’enchaînent très rapidement. Donc les deux tourtereaux semblent avoir tout pour être heureux. Mais les choses viennent de mal tourner ! Puisque Alexandre vient de connaître des moments difficiles. En effet, le prétendant de Mathieu a été victime d’un accident d’une extrême gravité ! LD people vous révèle tout dans les moindres détails.

Alexandre et Mathieu : le couple vit un véritable traumatisme

Entre eux, tout est allé très vite

Avant même de rencontrer son prétendant, Mathieu semble déjà le trouver très intéressant. En effet, l’éleveur de taureaux en Camargue est très ému par le courrier envoyé par Alexandre. Dès lors, il se montre très impatient de le retrouver au speed dating. Presque immédiatement, ils se trouvent de nombreux points communs. Ainsi, il se retrouve finalement dans la ferme du candidat de L’amour est dans le pré. Rapidement, ils ne peuvent plus se passer l’un de l’autre. Dès lors, ils décident même de s’octroyer quelques jours de vacances afin de continuer à apprendre à se connaître.

Mieux encore, Alexandre envisage de quitter sa région pour se rapprocher de l’élu de son cœur. Aussi, le cavalier de profession se met en quête d’une nouvelle activité dans le sud de la France. Et, son vœu est exaucé très rapidement. ” J’ai réussi à trouver un travail dans une écurie à Marseille dix jours après m’être installé chez Mathieu “. Les deux jeunes hommes sont ainsi aux anges. LD People vous explique comment tout va rapidement basculer !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par “l’amour est dans le pré” S15 (@mathieu.et.alexandre)

Tout s’écroule en quelques secondes

Alors que l’avenir semble radieux, Alexandre connaît un accident terrible. Mais ce jour-là, Mathieu sent que quelque chose va se passer. Il a comme une voix intérieure qui le prévient. ” Il part à 5 h du matin et à 8 h 30, j’ai une put**n d’angoisse. Mais un truc de malade. Je lui envoie un texto en lui expliquant que j’ai une crise d’angoisse profonde et que j’espère que tout va bien “. Cependant, à ce moment-là, Alexandre le rassure rapidement. ” Oui oui, je suis à mon quatrième cheval, tout va bien “. Mais ce bonheur ne dure pas longtemps. Car comme le raconte le candidat de L’amour est dans le pré, quelque temps plus tard l’hôpital l’appelle.

En effet, Alexandre est très mal en point ; les services d’urgence le prennent en charge. Dans le magazine Télé Loisirs, le passionné de chevaux détaille ce qu’il a subi. ” Je me suis fait une triple fracture de l’humérus, une fracture ouverte à la tête à cause d’un coup de pied, une autre au niveau de l’arcade. J’ai des plaques et des broches dans le bras. Je suis inapte au travail avec des chevaux de course pendant au moins 1 an “. Néanmoins, le compagnon de Mathieu veut se montrer optimiste. D’ailleurs, il est lui reconnaissant d’être là pour lui ; c’est peut-être le destin qui a décidé pour eux. Aujourd’hui, Alexandre envisage donc une prochaine reconversion. Mais le plus important, c’est qu’il n’est pas seul pour vivre cette terrible épreuve. Puisque maintenant, il sait qu’il a quelqu’un sur qui compter !