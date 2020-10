Alexandre (L’amour est dans le pré) mis en porte-à-faux par Johnny “irrespectueux ?”

Alexandre et Johnny sont deux prétendants de Mathieu dans la saison 15 de L’amour est dans le pré. Mathieu a rapidement accroché avec Alexandre. Lors des speed dating, c’est pour lui qu’il a eu un véritable coup de cœur. Mais à la suite des rencontres, le candidat doit sélectionner deux personnes pour les inviter à son domicile et leur faire découvrir sa vie quotidienne. C’est ainsi que Johnny et Alexandre se retrouvent douchez Mathieu. Pas de raisons pour les prétendants de se faire la guerre mais ils sont tout de même des rivaux pour gagner le cœur de Mathieu. Interrogé par Le Parisien, Alexandre raconte que Johnny refuse aujourd’hui de lui adresser la parole.

Alexandre manque-t-il réellement de respect envers Johnny ?

Alexandre et Mathieu sont les chouchous des téléspectateurs de L’amour est dans le pré. À l’écran, il est évident que les tourtereaux ont craqué l’un pour l’autre. Mais lors du tournage, c’est un autre point de vue que les candidats et surtout que les prétendants peuvent avoir. Aussi, ce ne serait qu’après le visionnage des épisodes de L’amour est dans le pré que Johnny aurait décidé de ne plus adresser la parole à Alexandre. En effet, il n’avait pas la moindre idée des rapprochements qu’effectuaient Alexandre et Mathieu lorsqu’il avait le dos tourné.

Pour Mathieu et Alexandre, nous ne pouvons pas encore savoir si leur couple est officiel. Et aussi, si il l’a été, si leur idylle dure encore aujourd’hui. Les candidats et les prétendants ne peuvent discuter que des épisodes qui ont déjà été diffusés à la télévision. Aussi, Alexandre en profite pour se confier dans les colonnes du Parisien. Il regrette ne plus avoir de nouvelle de Johnny et qu’il n’ait plus d’estime pour lui. En effet, Johnny lui aurait dit qu’il était “irrespectueux” et qu’il n’avait pas de valeurs. Certainement blessé de constater, grâce à la diffusion des épisodes, qu’Alexandre et Mathieu étaient beaucoup plus proches qu’il n’avait pu le constater de ses yeux.

Mathieu est-il en train de vivre une histoire d’amour qui dure ?

Pour Johnny, Alexandre, Mathieu et même pour tous les autres, il faut bien admettre que l’exercice n’est pas simple. En effet, ils doivent faire connaissance tout en tentant d’oublier que les caméras les observent. Dépasser leur timidité, parler de sentiments et admettre devant la France entière qu’ils cherchent l’amour et cela tout en s’exposant à des déconvenues qui seront vues par des milliers de téléspectateurs. Forcément, l’égo peut en prendre un sacré coup. Mais si ils ont accepté de rejoindre l’aventure de L’amour est dans le pré, c’est bien que le jeu en vaut la chandelle. Aussi, Alexandre et Johnny sont peut-être fâchés à l’heure actuelle mais avec le temps, tout devrait pouvoir s’arranger. C’est en tout cas ce que les fans espèrent.