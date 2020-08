Alexia Duchêne (Top Chef) victime d’une tragédie “violée” à l’âge de 15 ans, son terrifiant témoignage !

Alexia Duchêne est une ancienne candidate de l’émission Top Chef. Elle participait à la saison 10 du show dans l’équipe des rouges, encadrée par la grande cheffe cuisinière Hélène Darroze. Son parcours était exemplaire et elle ouvrait un restaurant à la sortie de l’émission. Cependant, il n’est jamais évident d’être une femme dans le milieu de la cuisine. C’est une sphère dans laquelle les femmes tardent à se faire une place. De surcroît, encore aujourd’hui, elles sont susceptibles de rencontrer des difficultés majeures. Parmi lesquelles les agressions, le harcèlement ou pire encore. C’est le cas d’Alexia Duchêne, qui témoigne d’une terrible affaire dont elle est victime à seulement 15 ans. Pire que le harcèlement ou l’agression, elle est victime d’un fait odieux alors qu’elle était encore mineure.

Alexia Duchêne ose parler d’une terrible affaire dont elle a été victime

Alexia Duchêne est une cheffe réputée que ne se taira plus. Elle considère que son histoire doit lui permettre de prévenir qu’elle se répète pour d’autres. Ainsi, elle forme et informe ses équipes aux risques des dérives qui peuvent survenir dans un groupe mixte. Elle relaye également sur les réseaux sociaux des messages forts pour que les femmes soient entendues. La parole doit être libérée, à l’instar du mouvement Me Too, afin que le monde ouvre les yeux sur le caractère répandu de ses terribles agressions. Car oui, les femmes sont vulnérables à des formes violentes d’agressions en tout genre.

Alexia Duchêne elle-même en faisait les frais à l’âge de 15 ans. Elle ne pourra jamais oublier ce qui lui est arrivé. À 24 ans, elle réussit à devenir une femme accomplie mais le chemin est difficile pour les survivants des traumatismes de ce genre. C’est pourquoi il est essentiel de partager son expérience lorsque cela est possible.

Voir cette publication sur Instagram Challenge accepted @emmasawko @raphaelle.carlier ❤️ 📸 @yo_cho #womenempoweringwomen Une publication partagée par Alexia Duchêne (@alexiaduchene) le 27 Juil. 2020 à 8 :10 PDT

La parole se libère et la honte change de camp

Alexia Duchêne explique que si elle a su persévérer dans le monde de la cuisine, c’est que sa passion était plus forte que ses peurs. Mais peu de personnes peuvent surmonter ainsi ce genre d’événement. Elle déplore alors que de nombreuses de ses amies aient dû renoncer pour éviter de se retrouver dans des situations délicates.

Cependant, Alexia Duchêne reste confiante. Selon elle, les agresseurs seront tôt ou tard démasqués. À force d’oser parler de ne déplacer la honte, de la victime vers l’agresseur, le monde peut changer. Pour s’assurer que sa parole soit prise au sérieux, elle n’hésite pas à raconter son expérience traumatisante. Les dangers qu’encourent les femmes dans les cuisines sont sérieux et bien réels. Et son histoire a de quoi donner froid dans le dos. Comme elle le confie dernièrement sur le site Atabula, le 17 août, Alexia Duchêne perd sa virginité lors d’une agression. Elle n’a que 15 ans et ce sont trois garçons de 10 ans de plus qu’elle qui en sont responsables. Des faits terribles et extrêmement traumatisant pour elle. Mais elle s’en sert aujourd’hui d’une force et ose raconter son histoire pour protéger ses collègues et sensibiliser ses équipes.