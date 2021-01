Alexis « Les 12 coups de midi » piégé par la production, ça va lui couter très cher !

Coup raté pour Alexis « Les 12 coups de midi » pour sa partie récente ! Et il semblerait que le jeune homme ait été piégé par TF1 !

La nouvelle année n’est pas clémente pour les joueurs de Jean-Luc Reichmann. Ces derniers se font prendre par des questions toujours plus élaborées les unes que les autres au point de ne pas toujours arriver à s’en sortir. Certains sont même obligés de quitter le jeu en quelques parties. Mais cela ne décourage pas les adeptes de l’émission ! Bien au contraire, les candidats sont encore plus nombreux à se présenter aux portes de TF1.

Pour le dernier maître de midi en date, la dernière partie n’a pas été aussi facile qu’il ne pouvait l’espérer. Ce dernier a d’ailleurs essuyé un véritable échec quand on pense aux résultats de la partie. Pourquoi cette déception ? Une question piège que la production a glissé pour le coup de maître. On fait le point pour vous !

Un début d’année mouvementé !

31 décembre dernier, c’était un coup de théâtre inédit qui s’est fait sur le plateau de Jean-Luc Reichmann. En effet, Camille, la remplaçante de Léo s’est faite éliminée alors qu’elle en était à sa 25ème participation. Un parcours qui lui a permis de gagner une belle cagnotte. Elle cède sa place à Emmanuel, un jeune candidat qui ne s’y attendait pas forcément. Mais la jeune femme s’en va sans regret.

A son départ, c’est une salve de candidat qui se succède sur le plateau de TF1. En effet, Emmanuel se fait éliminer en seulement quelques jours. C’est donc Victor qui prend sa place et ce dernier réussit à faire 3 parties à son tour. Ce jeune homme plein de talent a fait une grosse polémique sur la toile à cause de son attitude. Il faut dire que ce n’est pas tous les jours que l’on a une telle célébrité dans le jeu de Jean-Luc Riechmann ! Mais il ne fait également pas long feu face à Alexis « Les 12 coups de midi ». Et le nouveau maître de midi semble être fait pour garder sa place !

Alexis « Les 12 coups de midi » fait une partie désastreuse !

Le parcours d’Alexis « Les 12 coups de midi » avance petit à petit. Le jeune homme évolue de manière à remporter une meilleure cagnotte. Et son objectif est simple : découvrir celui ou celle qui se cache derrière l’étoile mystérieuse pour obtenir les 30 000 euros de bonus que cela implique. Mais il semblerait que le jeune homme soit encore loin du compte !

Alors qu’il était face à Johan, Julie ainsi que Naoele, Alexis a fait chou blanc. L’actuel maître de midi a notamment raté le coup de maître de cette partie. Alors que Jean-Luc Reichmann lui demandait le nom de celle qui a remplacé Jean-Pierre Pernaut dans le JT de 13h il déclare Audrey Pulvar au lieu de Marie-Sophie Lacarrau. Il en est de même face à l’étoile mystérieuse lorsqu’il annonce « Miley Cyrus » alors qu’elle n’est pas celle qui s’y cache.