Alice Belaïdi fait rager les internautes avec ses photos sans vêtements dans des décors de rêves

Alice Belaïdi est une comédienne française populaire. En revanche, ses abonnés Instagram semblent en avoir plus qu’assez de baver devant ses publications aux allures de paradis terrestre. En effet, si elle est une actrice de talent et que son physique suscite tout autant d’admiration, certains de ses abonnés craquent. Voir la jeune femme s’offrir un été supplémentaire en Martinique a de quoi faire des jaloux. Découvrez ces images de rêves ainsi que la réaction véhémente de certains internautes dans cet article de votre magazine LDPeople. Alice Belaïdi ne vous laissera de toute façon pas indifférents !

Alice Belaïdi accusée de provocation?

Quoi que la jeune femme partage sur les réseaux sociaux, elle ne passe pas inaperçue. Alice Belaïdi n’est en effet pas seulement une actrice à suivre, elle a aussi un physique avantageux et le mot est faible. Cependant, cumuler tant de qualités dans une même personne pousse certains de ses followers à chercher l’erreur. Mais comme ils n’en trouvent pas, c’est une colère qui grandit. Une colère native d’une pointe de jalousie, d’abord silencieuse et qui s’exprime aujourd’hui sans filtres. Alice Belaïdi a effectivement le don d’agacer la Toile avec ses publications parfaites.

Pour la plupart de ses fans, l’ambiance est à la blague lorsqu’ils lui expriment leurs frustrations. Mais certains prennent cela très au sérieux et surenchérissent. Parmi les nombreux commentaires sous les belles photos de vacances d’Alice Belaïdi, c’est alors un défoulement général à son encontre. Bien trop belle, bien trop bronzée, bien trop détendue et surtout bien trop à la plage en maillot de bain pendant qu’en France, les températures baissent. Chez LDPeople, nous avons aussi le sentiment que les vacances d’été sont très loin. L’hiver approche et la grisaille s’installe, le tout en période de pandémie et en confinement. Une ambiance toute droit sortie d’un film de science fiction qui ne semble pas vouloir se terminer. Alors évidemment, voir qu’Alice Belaïdi se prélasse sur les plages de Martinique ne réjouit pas ses fans à tous les coups.

Des vacances qui irritent les abonnés de l’actrice

Mais faut-il pour autant s’en prendre à ceux qui ont la chance d’être à la mer ? Alice Belaïdi doit donc essuyer des remarques désobligeantes au milieux des compliments qui lui sont adressés. Certains lui disent qu’elle est “relou”. D’autre qu’ils ne supporteront pas qu’elle puisse afficher un tel bronzage. Ou encore d’autres qui aimeraient purement et simplement pouvoir échanger de vie avec l’actrice. Alice Belaïdi constate que la colère gronde mais ne va pas tenter de contredire ses abonnés. De même qu’elle ne va pas se priver de partager des photos de son petit paradis. Après tout, elle a bien raison de profiter si elle en a l’occasion. Et ce ne sont pas ses fans les plus fidèles qui diront le contraire. Les rédacteurs LDPeople préfèrent voir cela comme une occasion de voyager à travers les photos d’Alice Belaïdi. Ne serait-ce pas ce qu’il y a de mieux à faire ?