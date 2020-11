Alice Detollenaere dans sa baignoire “sexy”, elle pose pour le bonheur des internautes

Alice Detollenaere est une actrice et un mannequin français mais aussi Miss Bourgogne en 2011. La belle est également connue pour être la compagne de Camille Lacourt, nageur professionnel, quintuple champion du monde et d’Europe. Mais ce qui intéresse les internautes à son propos c’est l’une de ses dernières publications sur son compte Instagram. En effet, elle prend la pose dans une baignoire et met en émoi ses 19 000 fans sur la plateforme. D’autant qu’elle n’est pas dans sa baignoire pour prendre un bain, mais bien pour présenter un body blanc en dentelles.

Alice Detollenaere prend la pose pour une photographie atypique

Alice Detollenaere a fait trembler la Toile avec ce cliché osé. Mais certains de ses fans ont préféré l’humour aux compliments cette fois-ci. En effet, si à chacune de ses publications, Alice Detollenaere attise le feu qui consomme ses fans, il y en a qui préfèrent la faire rire que de lui répéter à quel point elle est sublime. Et grâce à la mise en scène de sa récente publication, en body dans sa baignoire, c’est donc l’occasion pour certains de lui faire remarquer qu’elle a oublié un détail essentiel. Quelques fans vont alors lui faire remarquer que son bain manque cruellement d’eau. D’autres feront allusion aux exploits de nageur de son compagnon aussi, pour rester dans le thème aquatique. Evidemment, le but de la photo n’était pas de se laver, ni de nager.

Alice Detollenaere souhaitait certainement ajouter un effet à sa pose. S’allonger dans une baignoire en portant un body en dentelles c’est tout de même une image qui interpelle ! Surtout que des images de la sorte font mettre en ébullition l’imagination de ses abonnés. L’hiver a beau se rapprocher à grand pas, Alice Detollenaere semble déterminer à faire grimper le thermomètre. De quoi apporter une note d’extravagance dans la morosité que constitue ce deuxième confinement. Les réseaux sociaux sont encore une fois en ébullition pour divertir tout le monde. Et Alice Detollenaere a visiblement choisi de faire rêver ses abonnés.

Les fans de la jeune femme sont unanimes, ils raffolent de ce genre de cliché

Les réactions dans la section réservée aux commentaires qui accompagne cette publication sont éloquents. Tous les abonnés d’Alice Detollenaere s’accordent pour la couvrir de compliments. Hormis quelques blagues à propos du fait qu’elle se trouve dans une baignoire sans pour autant prendre un bain, son anatomie provoque de vives réactions positives. En effet, les fans d’Alice Detollenaere sont conquis par les atouts de la jeune femme. Rien n’est laissé au hasard. Bijoux, maquillage, coiffure, dentelles, positions, couleurs, éclairage, tout est fait pour mettre en valeur la plastique d’Alice Detollenaere. Une plastique fantastique donc et qui fait l’unanimité auprès de ses fans. Ils sont ravis de découvrir cette publication. Alice Detollenaere n’a pas fini de faire parler d’elle sur la Toile. Pour le plus grand bonheur de ses abonnés, le confinement passera plus vite grâce à de telles attentions de sa part.