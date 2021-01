Alicia Aylies, ex Miss France, en montre de trop dans un cliché renversant

Alicia Aylies a fait beaucoup d’effet aux internautes avec sa récente publication. Elle y prend la pose dans une tenue qui laisse, pour le moins, très peu de place à l’imagination. Et le tout est légendé d’une phrase lourde de sens “I don’t care”, à traduire “je m’en moque”. L’ancienne Miss France secoue donc la Toile assez violemment ce 20 janvier 2021. La nouvelle année s’annonce prometteuse pour les fans d’Alicia Aylies et des tenues légères. LDPeople vous donne tous les détails dans la suite de cet article.

Alicia Aylies subjugue les internautes

Alicia Aylies portait la couronne de Miss France pour l’année 2017. D’abord élue Miss Guyane en 2016, elle devient officiellement la 87ème Miss France. Fier de son titre, elle était présente lors de l’édition centenaire du concours. Mais c’est sur Instagram principalement que ses plus fervents admirateurs peuvent suivre ses aventures. Et quelles aventures ! Alicia Aylies est en effet devenu une véritable influenceuse. Son compte Instagram cumule plus de 414 000 abonnés. Avec eux, elle partage quelques instants choisis de son quotidien via ses stories. Mais également des clichés renversant dans des posts hauts en couleurs. Et c’est bien le dernier en date qui interpelle LDPeople aujourd’hui. Car la jeune femme s’y dévoile comme jamais auparavant.

L’ancienne Miss France prend la pose dans un ensemble de dentelles translucide qui vient mettre en valeur son physique ravageur. Pas étonnant qu’une secousse ait été enregistrée sur Instagram à la suite de cette publication. Les internautes sont conquis devant cette apparition divine. Son statut d’ancienne Miss France est encore tout à fait valable. Alicia Aylies reste l’une des plus belles femmes de France et même du monde aux yeux de ses abonnés. Quel bonheur alors pour eux que de la voir s’exposer de la sorte.

Une apparition osée qui vaut le détour

Pour comprendre la légende qui accompagne cette publication, il y a plusieurs écoles. Alicia Aylies devait savoir que certains de ses abonnés allaient vouloir lui donner des leçons quant à sa manière de se montrer dans une telle tenue sur les réseaux sociaux. Ou bien que cela agace les personnes qui considèrent qu’avec la pandémie actuelle, il faille se priver de ce genre d’expédition. Ou encore, tout simplement, elle ne cherche pas de compliments mais souhaitait se sentir belle dans ses dessous. Dans tous les cas de figure, Alicia Aylies a désamorcé les critiques éventuelles. Car dans l’espace commentaire de sa publication, ce sont des centaines de messages qui n’ont de cesse de lui dire qu’elle est absolument sublime.

LDPeople ne saurait dire le contraire. La confiance d’Alicia Aylies rayonne de ce cliché pour assoir encore davantage sa beauté hallucinante. Certains de ses fans ne trouvent même pas les mots pour lui dire à quel point elle est magnifique. Certes, le fait qu’elle porte ce genre de tenue y est pour beaucoup. Mais après tout, elle n’est pas la première, ni la dernière, à proposer ce genre de cliché sur la Toile. Même parmi les anciennes Miss France d’ailleurs.